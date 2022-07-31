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    Уго - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Уго
    Фамилия Нето
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 сентября 2001 (21 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 16 1 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.11.2022 1' -70' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    68'
    02.11.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    27.10.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    23.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    04.10.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    64'
    29.09.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    31.07.2022 13' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.07.2022 1' -73' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    73'
    05.07.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    90'
    16.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    14.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    53'
    10.06.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.05.2022 46' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.05.2022 61' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.05.2022 79' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    08.05.2022 58' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    10.04.2022 46' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
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