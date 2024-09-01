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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Форталеза
Ботафого - Форталеза: обзор матча 01 сентября 2024
Ботафого
01.09.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Форталеза
73'
И. Жезус
90+1'
И. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Форталеза
Желтая карточка
Маршал
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
И. Жезус
Пас отдал
М. Фрейтас
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Аугусто
82'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Т. Почеттино
78'
Замена
Ф. Джонатан
️️️️
T. Cardona
ГОЛ! 1:0!
И. Жезус
Пас отдал
А. Барбоза
73'
Желтая карточка
Баштуш
72'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Д. Саварино
72'
Замена
Данило
️️️️
Грегоре
72'
Замена
Тикиньо
️️️️
Л. Энрике
72'
Замена
Ч. Че
️️️️
М. Понте
64'
64'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Г. Насименту
64'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мойзес
48'
Желтая карточка
Г. Насименту
Желтая карточка
Грегоре
44'
40'
Желтая карточка
T. Cardona
Замена
Маршал
️️️️
Куябано
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
40
Грегоре
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
18
Kauê
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
40
Eros Mancuso
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джон
66
Куябано
15
Баштуш
2
Барбоза
4
Понте
17
Фрейтас
40
Грегоре
11
Саварино
23
Алмада
11
Энрике
11
Жезус
4-2-3-2
2
Бритес
13
Кушчевич
14
91
Пачеко
88
35
Насименту
77
Лопес
8
Почеттино
21
Мойзес
18
Лусеро
1
66
Куябано
21
Маршал
21
Маршал
66
Куябано
40
Грегоре
15
Данило
15
Данило
40
Грегоре
4
Понте
3
Че Че
3
Че Че
4
Понте
11
Саварино
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Саварино
11
Энрике
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Энрике
14
6
Джонатан
6
Джонатан
14
35
Насименту
28
Аугусто
28
Аугусто
35
Насименту
8
Почеттино
6
Мартинес
6
Мартинес
8
Почеттино
21
Мойзес
22
Пикачу
22
Пикачу
21
Мойзес
Остались в запасе
Ботафого
Форталеза
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
18
Kauê
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
40
Eros Mancuso
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
18
Kauê
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
Остались в запасе
40
Eros Mancuso
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Ботафого - Форталеза
3
3
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
6
Нарушения
13
8
Офсайды
2
0
Количество передач
566
316
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.38
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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