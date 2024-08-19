Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Фламенго
Ботафого - Фламенго: обзор матча 19 августа 2024
Ботафого
19.08.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 23 тур
4 : 1
Завершен
Фламенго
3'
М. Понте
54'
И. Жезус
84'
М. Мартинс
90+4'
М. Мартинс
24'
Б. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Фламенго
ГОЛ! 4:1!
М. Мартинс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Саварино
86'
ГОЛ! 3:1!
М. Мартинс
Пас отдал
Д. Саварино
84'
Замена
Аллан
️️️️
М. Фрейтас
80'
Замена
C. Alberto
️️️️
Л. Энрике
80'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Т. Алмада
74'
74'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Аллан
70'
Желтая карточка
C.
Пенальти не реализован!
Т. Алмада
67'
66'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Б. Энрике
Замена
Ч. Че
️️️️
М. Понте
66'
Замена
Тикиньо
️️️️
И. Жезус
66'
66'
Замена
Г. Варела
️️️️
Айртон
63'
Желтая карточка
Айртон
Желтая карточка
А. Барбоза
56'
ГОЛ! 2:1!
И. Жезус
54'
Желтая карточка
М. Понте
52'
46'
Замена
Эвертон
️️️️
Жерсон
Желтая карточка
Куябано
33'
24'
ГОЛ! 1:1!
Б. Энрике
Пас отдал
Л. Ортис
8'
Замена
В. Уго
️️️️
Д. Де Арраскаэта
ГОЛ! 1:0!
М. Понте
Пас отдал
М. Фрейтас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Аллан
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
9
Carlinhos
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
98
Lucas Furtado
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
7
Эвертон
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
18
Николас де ла Крус
АП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джон
66
Куябано
15
Баштуш
2
Барбоза
4
Понте
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
23
Алмада
11
Энрике
11
Жезус
3-2-3-1-1
1
Росси
15
Бруно
4
Луис
3
Ортис
43
Уэсли
6
Айртон
29
Аллан
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
27
Энрике
9
4
Понте
3
Че Че
3
Че Че
4
Понте
17
Фрейтас
25
Аллан
25
Аллан
17
Фрейтас
23
Алмада
11
Мартинс
11
Мартинс
23
Алмада
11
Жезус
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Жезус
11
Энрике
99
99
11
Энрике
29
Аллан
99
Перейра
99
Перейра
29
Аллан
27
Энрике
4
Перейра
4
Перейра
27
Энрике
6
Айртон
2
Варела
2
Варела
6
Айртон
8
Жерсон
7
Эвертон
7
Эвертон
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
30
Уго
30
Уго
10
Де Арраскаэта
Остались в запасе
Ботафого
Фламенго
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
23
Матеус Кунья
ВР
98
Lucas Furtado
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
18
Николас де ла Крус
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
98
Lucas Furtado
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
18
Николас де ла Крус
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Ботафого - Фламенго
4
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
7
Офсайды
3
0
Количество передач
473
390
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
3
0.53
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Ботафого
Фламенго
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
11:07
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+