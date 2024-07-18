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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Палмейрас
Ботафого - Палмейрас: обзор матча 18 июля 2024
Ботафого
18.07.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Палмейрас
56'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Палмейрас
88'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
88'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Р. Вейга
Замена
И. Жезус
️️️️
Ж. Сантос
84'
81'
Замена
Дуду
️️️️
Рони
Замена
Ч. Че
️️️️
Тикиньо
79'
Замена
Данило
️️️️
М. Фрейтас
78'
Желтая карточка
Д. Суарес
73'
70'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Г. Менино
ГОЛ! 1:0!
Тикиньо
Пас отдал
Л. Энрике
56'
Желтая карточка
А. Барбоза
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Жуниор Сантос
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Вандерлан
ЛЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
18
Маурисио
АП
4-2-1-2-1
12
Джон
21
Маршал
2
Барбоза
15
Баштуш
22
Суарес
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
11
Энрике
7
Сантос
9
Тикиньо
4-2-2-2
1
Вевертон
14
Роша
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
25
Менино
6
Морено
23
Вейга
33
Рони
42
Лопес
41
Эстевао
17
Фрейтас
15
Данило
15
Данило
17
Фрейтас
9
Тикиньо
3
Че Че
3
Че Че
9
Тикиньо
7
Сантос
11
Жезус
11
Жезус
7
Сантос
23
Вейга
38
Паулиста
38
Паулиста
23
Вейга
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
33
Рони
92
Дуду
92
Дуду
33
Рони
25
Менино
7
Андерсон
7
Андерсон
25
Менино
Остались в запасе
Ботафого
Палмейрас
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
25
Аллан
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
18
Маурисио
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
25
Аллан
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
18
Маурисио
АП
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Ботафого - Палмейрас
2
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
20
10
Офсайды
2
1
Количество передач
261
341
Сейвы
5
6
Точность передач %
68
76
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
12
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.31
Матчи команд
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Ботафого
- : -
29.11.2026
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Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
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Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Посещаемость:
39750
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