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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Ботафого
Васко да Гама - Ботафого: обзор матча 30 июня 2024
Васко да Гама
30.06.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Ботафого
84'
П. Вегетти
73'
Баштуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Ботафого
90'
+2
Желтая карточка
П. де Паула
ГОЛ! 1:1!
П. Вегетти
Пас отдал
Л. Питон
84'
80'
Замена
П. де Паула
️️️️
Л. Энрике
80'
Замена
А. Барбоза
️️️️
М. Фрейтас
Желтая карточка
Ж. Виктор
77'
73'
ГОЛ! 0:1!
Баштуш
Пас отдал
О. Ромеро
70'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Тикиньо
Замена
З. Габриэл
️️️️
Д. Пайет
60'
59'
Желтая карточка
Ж. Сантос
58'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
Ч. Че
45'
+2
Желтая карточка
Р. Фернандес
45'
+1
Желтая карточка
Баштуш
Желтая карточка
У. Моура
40'
Желтая карточка
В. Луис
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
12
Виктор Луис
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Димитри Пайет
АП
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Диего Эрнандес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
7
Жуниор Сантос
ПВ
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
4-1-3
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
4
Виктор
96
Энрике
5
Моура
19
Вегетти
28
Адсон
12
Луис
4-2-1-2-1
12
Джон
22
Суарес
5
Халтер
15
Баштуш
66
Куябано
40
Грегоре
17
Фрейтас
3
Че Че
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
9
Тикиньо
Пайет
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
Пайет
10
Пайет
10
Пайет
17
Фрейтас
2
Барбоза
2
Барбоза
17
Фрейтас
9
Тикиньо
10
Ромеро
10
Ромеро
9
Тикиньо
3
Че Че
7
Сантос
7
Сантос
3
Че Че
11
Энрике
12
де Паула
12
де Паула
11
Энрике
Остались в запасе
Васко да Гама
Ботафого
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
77
Эрик Маркус
ЛВ
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Диего Эрнандес
ЦП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
77
Эрик Маркус
ЛВ
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Диего Эрнандес
ЦП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Статистика матча Васко да Гама - Ботафого
3
4
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
5
Нарушения
13
23
Количество передач
438
371
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.49
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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