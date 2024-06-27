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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Брагантино
Ботафого - Брагантино: обзор матча 27 июня 2024
Ботафого
27.06.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
21'
К. Эдуардо
52'
К. Эдуардо
6'
Л. Эвангелиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Брагантино
Замена
П. де Паула
️️️️
К. Эдуардо
87'
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
Л. Энрике
83'
Желтая карточка
Л. Халтер
68'
65'
Замена
I. Laquintana
️️️️
Хелиньо
57'
Замена
Рамирес
️️️️
R.
57'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Л. Кандидо
57'
Замена
T.
️️️️
Т. Борбас
52'
Желтая карточка
Линкольн
ГОЛ! 2:1!
К. Эдуардо
Пас отдал
Тикиньо
52'
46'
Замена
Линкольн
️️️️
Ж. Силва
Замена
Куябано
️️️️
Баштуш
46'
45'
Желтая карточка
Хелиньо
Желтая карточка
Маршал
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Эдуардо
Пас отдал
Тикиньо
21'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эвангелиста
Пас отдал
Хелиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
31
Raul
(К)
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
66
Куябано
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
33
Диего Эрнандес
ЦП
8
Хакоб Монтес
ЦП
18
Kauê
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
Брагантино
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
55
Эвертон
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
18
Линкольн
АП
4-2-1-2-1
12
Джон
21
Маршал
15
Баштуш
5
Халтер
22
Суарес
15
Данило
17
Фрейтас
3
Че Че
33
Карлос Эдуардо
11
Энрике
9
Тикиньо
4-1-1-2-2
30
Лукао
36
Кандидо
5
Энрике
3
Сантос
29
Капишаба
25
Силва
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
28
Витиньо
18
Борбас
31
15
Баштуш
66
Куябано
66
Куябано
15
Баштуш
11
Энрике
33
Эрнандес
33
Эрнандес
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
12
де Паула
12
де Паула
33
Карлос Эдуардо
36
Кандидо
45
Мендес
45
Мендес
36
Кандидо
31
7
Рамирес
7
Рамирес
31
11
Хелиньо
77
77
11
Хелиньо
18
Борбас
33
33
18
Борбас
25
Силва
18
Линкольн
18
Линкольн
25
Силва
Остались в запасе
Ботафого
Брагантино
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
22
Густавиньо
АП
55
Эвертон
ЛВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
22
Густавиньо
АП
55
Эвертон
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Ботафого - Брагантино
2
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
410
426
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.61
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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