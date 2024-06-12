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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Флуминенсе
Ботафого - Флуминенсе: обзор матча 12 июня 2024
Ботафого
12.06.2024, среда, 02:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
67'
Баштуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Флуминенсе
Замена
П. де Паула
️️️️
Ч. Че
87'
85'
Замена
К. Элиас
️️️️
Лима
Замена
Y.
️️️️
Л. Энрике
81'
79'
Замена
Александер
️️️️
Маноэл
79'
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Хавьер
75'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Д. Суарес
74'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Тикиньо
71'
ГОЛ! 1:0!
Баштуш
Пас отдал
Д. Суарес
67'
63'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Гансо
Желтая карточка
Ч. Че
45'
+5
45'
+5
Желтая карточка
Гансо
Желтая карточка
Тикиньо
15'
11'
Желтая карточка
Мартинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
7
Жуниор Сантос
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
18
Kauê
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Исаак
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
5
Александер
ОП
18
Габриэл
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Кауа Элиас
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джон
66
Куябано
15
Баштуш
2
Барбоза
22
Суарес
40
Грегоре
17
Фрейтас
3
Че Че
7
Сантос
11
Энрике
9
Тикиньо
4-2-2-2
1
Фабио
2
Хавьер
26
Маноэл
4
Марлон
12
Марсело
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Маркиньос
45
Лима
14
Кано
9
Кеннеди
9
Тикиньо
10
Ромеро
10
Ромеро
9
Тикиньо
11
Энрике
67
67
11
Энрике
3
Че Че
12
де Паула
12
де Паула
3
Че Че
26
Маноэл
5
Александер
5
Александер
26
Маноэл
10
Гансо
7
Аугусто
7
Аугусто
10
Гансо
2
Хавьер
11
Коста
11
Коста
2
Хавьер
45
Лима
9
Элиас
9
Элиас
45
Лима
Остались в запасе
Ботафого
Флуминенсе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
18
Kauê
ЦП
Главный тренер
Тиаго Нуньес
27
Felipe Alves
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
18
Габриэл
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
18
Kauê
ЦП
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
18
Габриэл
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Ботафого - Флуминенсе
3
3
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
14
2
Нарушения
22
14
Офсайды
4
0
Количество передач
307
402
Сейвы
0
5
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.22
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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