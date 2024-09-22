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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Ботафого
Флуминенсе - Ботафого: обзор матча 22 сентября 2024
Флуминенсе
22.09.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
90+5'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Ботафого
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Л. Энрике
Пас отдал
Грегоре
90'
+4
Желтая карточка
Ч. Че
90'
+4
Замена
А. Теллес
️️️️
Маршал
Замена
Ф. Мело
️️️️
Нонато
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Мело
82'
Замена
Кено
️️️️
К. Серна
76'
Замена
Г. Фуэнтес
️️️️
Марсело
76'
74'
Замена
Баштуш
️️️️
Адриэлсон
74'
Замена
И. Жезус
️️️️
Тикиньо
68'
Замена
Аллан
️️️️
М. Понте
68'
Замена
C. Alberto
️️️️
М. Мартинс
Замена
Нонато
️️️️
Мартинелли
68'
Замена
К. Элиас
️️️️
Лима
65'
Замена
Гансо
️️️️
Г. Кано
65'
60'
Замена
Т. Алмада
️️️️
Д. Саварино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
8
Мартинелли
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
6
Факундо Берналь
ЦП
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Ботафого
12
Джон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
40
Грегоре
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
16
Нонато
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
20
Кено
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
4-3-2-1
1
Фабио
12
Марсело
26
Маноэл
3
Карлос
2
Хавьер
8
Мартинелли
90
Серна
6
Берналь
11
Ариас
45
Лима
14
Кано
4-1-2-2-1
12
Джон
4
Понте
34
Адриэлсон
2
Барбоза
21
Маршал
40
Грегоре
3
Че Че
11
Саварино
11
Энрике
11
Мартинс
9
Тикиньо
12
Марсело
12
Фуэнтес
12
Фуэнтес
12
Марсело
Нонато
30
Мело
30
Мело
Нонато
8
Мартинелли
16
Нонато
16
Нонато
8
Мартинелли
14
Кано
10
Гансо
10
Гансо
14
Кано
90
Серна
20
Кено
20
Кено
90
Серна
45
Лима
9
Элиас
9
Элиас
45
Лима
21
Маршал
13
Теллес
13
Теллес
21
Маршал
34
Адриэлсон
15
Баштуш
15
Баштуш
34
Адриэлсон
4
Понте
25
Аллан
25
Аллан
4
Понте
11
Саварино
23
Алмада
23
Алмада
11
Саварино
11
Мартинс
99
99
11
Мартинс
9
Тикиньо
11
Жезус
11
Жезус
9
Тикиньо
Остались в запасе
Флуминенсе
Ботафого
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Флуминенсе - Ботафого
1
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
17
Офсайды
0
3
Количество передач
410
424
Сейвы
6
5
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.46
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Маракана
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