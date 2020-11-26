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Али Гаджибеков
Новости
Али Гаджибеков - новости
Завершил карьеру
6 августа 1989 (37), Махачкала
#3 | Защитник
185 см | 74 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Гаджибеков: «На сборе «Анжи» Карлос пообещал нам сюрприз. Мы ужинали, и тут в зал вошел Марадона»
2020.11.26 14:52
1
Фото
Футболисты «Крыльев Советов» приняли участие в субботнике
2017.04.22 10:07
5
Гаджибеков: «Анжи» всегда играет с большим желанием»
2017.04.15 11:18
1
Глеб будет играть в «Крыльях» под номером 11
2017.02.20 10:41
1
Джамбулатов: «Гаджибекову 30 лет – он доигрывает»
2017.01.30 06:05
3
Гаджибеков: «Удивлен, что Смолов не добился успеха в «Анжи»
2017.01.17 14:18
1
Гаджибеков: «Для Карлоса футбол – не работа, а смысл жизни, счастье»
2017.01.17 10:08
1
Гаджибеков: «Денисов – мужик. Не молчит, не боится, идет до конца»
2017.01.16 22:25
4
Гаджибеков: «Ради перехода в «Крылья Советов» пошел на понижение в финансах»
2017.01.14 08:08
2
Гаджибеков стал игроком «Крыльев Советов»
2017.01.13 11:30
5
Капитан «Анжи» Гаджибеков покинул команду
2017.01.11 21:00
7
Источник: «Анжи» расторг контракт с Гаджибековым
2017.01.10 16:56
5
Гаджибеков: «Нужно подождать недельку, тогда будет ясность с тренером «Анжи»
2016.12.29 13:57
РФС пригласил Гаджибекова и Жулиано на заседание КДК
2016.10.31 12:48
2
Гаджибеков: «Жулиано бежал на меня с намерением нанести травму»
2016.10.28 12:10
8
Жулиано извинился перед Гаджибековым за устроенную потасовку
2016.10.27 21:40
1
Видео
Паршивлюк и Тигиев вернулись в общую группу «Анжи»
2016.09.14 08:21
1
«Анжи» может потерять Гаджибекова перед встречей со «Спартаком»
2016.08.23 17:58
Гаджибеков: «В матче с «Зенитом» нужно выходить на поле и биться на 110 процентов»
2016.05.05 22:43
1
Агаларов: «Преимущество было на стороне «Анжи», но, к сожалению, мы проиграли»
2016.03.07 19:33
1
Двое игроков «Анжи» получили небольшие повреждения
2016.02.27 17:21
Гаджибеков: «Хочется побеждать чаще»
2015.11.30 13:10
6
«Мордовия» – «Анжи». Стали известны стартовые составы
2015.11.06 18:25
1
Гаджибеков: «Если понадобится, сможем сыграть на результат, в ущерб красивой игре»
2015.09.29 15:56
3
Гаджибеков: «Никакого безразличия у нас нет»
2015.09.25 11:18
2
Гаджибеков: «Только вместе с болельщиками мы выберемся из этой ситуации»
2015.08.23 11:41
4
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