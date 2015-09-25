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    Гаджибеков: «Никакого безразличия у нас нет»

    Капитан «Анжи« Али Гаджибеков на встрече с болельщиками клуба не стал снимать с себя ответственность за неудачи в нынешнем сезоне.

    «Сам считаю, что «Анжи» может и должен играть лучше. И я сам только за то, чтобы мы действовали на максимуме, на пределе своих возможностей. Тут просто нечего возразить.

    Я не снимаю с себя ответственности. И могу признать свои ошибки: матч с «Динамо« я провалил. Но нет никакого безразличия. Мы собираемся, обсуждаем ситуацию, обсуждаем, что случилось и как это исправить. Мы это практически после каждого матча делаем!».

    После девяти матчей «Анжи» имеет в своем активе пять очков, располагаясь на 15-м месте турнирной таблицы российской Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Анжи»

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    25.09.2015 11:18
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