Гаджибеков: «Никакого безразличия у нас нет»

Капитан «Анжи« Али Гаджибеков на встрече с болельщиками клуба не стал снимать с себя ответственность за неудачи в нынешнем сезоне.

«Сам считаю, что «Анжи» может и должен играть лучше. И я сам только за то, чтобы мы действовали на максимуме, на пределе своих возможностей. Тут просто нечего возразить.

Я не снимаю с себя ответственности. И могу признать свои ошибки: матч с «Динамо« я провалил. Но нет никакого безразличия. Мы собираемся, обсуждаем ситуацию, обсуждаем, что случилось и как это исправить. Мы это практически после каждого матча делаем!».

После девяти матчей «Анжи» имеет в своем активе пять очков, располагаясь на 15-м месте турнирной таблицы российской Премьер-лиги.