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    Гаджибеков: «На сборе «Анжи» Карлос пообещал нам сюрприз. Мы ужинали, и тут в зал вошел Марадона»

    Защитник «Чайки» Али Гаджибеков рассказал свою историю про Диего Марадону. Аргентинец умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца.

    «Как-то на сборе Роберто Карлос сказал, что вечером нас будет ждать сюрприз. Мы сидели, ужинали, и тут в зал вошел Марадона. Мы, конечно, были в шоке. Как потом оказалось, он очень близко общался с Роберто Карлосом, и тот решил показаться нам живую легенду, которую мы видели только по телевизору.

    Много времени не было – Марадона общался больше с Карлосом. В тот вечер он подписал очень много футболок. У меня такой цели не было, я перекинулся с Марадоной парой фраз через переводчика и пожал руку», – рассказал экс-игрок «Анжи».

    • Со сборной Аргентины Марадона выигрывал ЧМ-1986.
    • В стране объявлен трехдневный траур в связи со смертью спортсмена.
    • В Буэнос-Айресе на церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Чайки»

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