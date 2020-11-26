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  • Гаджибеков: «На сборе «Анжи» Карлос пообещал нам сюрприз. Мы ужинали, и тут в зал вошел Марадона»

Гаджибеков: «На сборе «Анжи» Карлос пообещал нам сюрприз. Мы ужинали, и тут в зал вошел Марадона»

26 ноября 2020, 14:52
1

Защитник «Чайки» Али Гаджибеков рассказал свою историю про Диего Марадону. Аргентинец умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца.

«Как-то на сборе Роберто Карлос сказал, что вечером нас будет ждать сюрприз. Мы сидели, ужинали, и тут в зал вошел Марадона. Мы, конечно, были в шоке. Как потом оказалось, он очень близко общался с Роберто Карлосом, и тот решил показаться нам живую легенду, которую мы видели только по телевизору.

Много времени не было – Марадона общался больше с Карлосом. В тот вечер он подписал очень много футболок. У меня такой цели не было, я перекинулся с Марадоной парой фраз через переводчика и пожал руку», – рассказал экс-игрок «Анжи».

  • Со сборной Аргентины Марадона выигрывал ЧМ-1986.
  • В стране объявлен трехдневный траур в связи со смертью спортсмена.
  • В Буэнос-Айресе на церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки.

Источник: официальный сайт «Чайки»
Россия. ФНЛ Россия. ПФЛ. Группа 1 Чайка Анжи Карлос Роберто Гаджибеков Али Марадона Диего
Комментарии (1)
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gambler35
1606401079
Ну и зря футболку не подписал. Такая бы память осталась. Эх...
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