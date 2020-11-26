Гаджибеков: «На сборе «Анжи» Карлос пообещал нам сюрприз. Мы ужинали, и тут в зал вошел Марадона»

Защитник «Чайки» Али Гаджибеков рассказал свою историю про Диего Марадону. Аргентинец умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца.

«Как-то на сборе Роберто Карлос сказал, что вечером нас будет ждать сюрприз. Мы сидели, ужинали, и тут в зал вошел Марадона. Мы, конечно, были в шоке. Как потом оказалось, он очень близко общался с Роберто Карлосом, и тот решил показаться нам живую легенду, которую мы видели только по телевизору.

Много времени не было – Марадона общался больше с Карлосом. В тот вечер он подписал очень много футболок. У меня такой цели не было, я перекинулся с Марадоной парой фраз через переводчика и пожал руку», – рассказал экс-игрок «Анжи».