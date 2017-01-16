Гаджибеков: «Денисов – мужик. Не молчит, не боится, идет до конца»

Бывший партнер полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова по «Анжи» Али Гаджибеков рассказал, что считает Игоря настоящим мужчиной, который не боится открыто высказывать свою позицию.

«Денисов – настоящий мужик. Он полностью отдается на поле, и если чувствует какую-то несправедливость, то не молчит, не боится и идет до конца. Сказать, что он источник конфликтов в клубах – это самое простое. Я к нему хорошо отношусь, мне симпатичны такие люди. В «Анжи» многие разделяли его позицию относительно формирования состава и всего остального, но молчали. А он нет», – подытожил Гаджибеков.

Напомним, что в настоящее время Денисов арендован «Локомотивом» у «Динамо», однако руководство железнодорожников намерено сохранить его у себя, оформив полноценное соглашение.