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    Гаджибеков: «Денисов – мужик. Не молчит, не боится, идет до конца»

    Бывший партнер полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова по «Анжи» Али Гаджибеков рассказал, что считает Игоря настоящим мужчиной, который не боится открыто высказывать свою позицию.

    «Денисов – настоящий мужик. Он полностью отдается на поле, и если чувствует какую-то несправедливость, то не молчит, не боится и идет до конца. Сказать, что он источник конфликтов в клубах – это самое простое. Я к нему хорошо отношусь, мне симпатичны такие люди. В «Анжи» многие разделяли его позицию относительно формирования состава и всего остального, но молчали. А он нет», – подытожил Гаджибеков.

    Напомним, что в настоящее время Денисов арендован «Локомотивом» у «Динамо», однако руководство железнодорожников намерено сохранить его у себя, оформив полноценное соглашение.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2017 22:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 января 2017, 09:28

      посмотрим как запоет когда он Локо развалит))

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 17 января 2017, 07:04

      Заберайте его подальше от Динамо :))

      0
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      Рейтинг: +7864

      Томик 17 января 2017, 03:37

      Думал про узбека. Тот хорош, действительно. А этот неинтересен.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 января 2017, 00:29

      Нашёл кого хвалить )))

      -2
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