Гаджибеков: «Денисов – мужик. Не молчит, не боится, идет до конца»

посмотрим как запоет когда он Локо развалит))
Бывший партнер полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова по «Анжи» Али Гаджибеков рассказал, что считает Игоря настоящим мужчиной, который не боится открыто высказывать свою позицию.
«Денисов – настоящий мужик. Он полностью отдается на поле, и если чувствует какую-то несправедливость, то не молчит, не боится и идет до конца. Сказать, что он источник конфликтов в клубах – это самое простое. Я к нему хорошо отношусь, мне симпатичны такие люди. В «Анжи» многие разделяли его позицию относительно формирования состава и всего остального, но молчали. А он нет», – подытожил Гаджибеков.
Напомним, что в настоящее время Денисов арендован «Локомотивом» у «Динамо», однако руководство железнодорожников намерено сохранить его у себя, оформив полноценное соглашение.