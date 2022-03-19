Илья Болтрушевич - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Болтрушевич
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1999 (23 года)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Болтрушевич
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1999 (23 года)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -69'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|15.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|22'
|01.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|16.04.2022
|90' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)