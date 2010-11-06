Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вадим Янчук - статистика

Завершил карьеру
16 июля 1982 (44), Санкт-Петербург
#99 | Нападающий
175 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
18
2
2
2
0
Кубань (ЛФЛ)
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Шинник
1 : 1
06.11.2010
Балтика
64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
1 : 2
03.11.2010
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Сочи
0 : 2
27.10.2010
Балтика
87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Балтика
2 : 1
17.10.2010
Иртыш
1' - 53'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Балтика
0 : 1
14.10.2010
Урал
56' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Волга
4 : 1
06.10.2010
Балтика
1' - 90'
76'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
КАМАЗ
2 : 1
03.10.2010
Балтика
1' - 66'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Балтика
0 : 1
25.09.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
82'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Балтика
3 : 1
22.09.2010
Химки
1' - 90'
20'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Луч
2 : 1
14.09.2010
Балтика
1' - 90'
90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
11.09.2010
Балтика
1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Балтика
0 : 0
31.08.2010
Салют
1' - 55'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Ротор
1 : 0
24.08.2010
Балтика
64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2 : 2
21.08.2010
Балтика
83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
2 : 2
10.08.2010
Мордовия
1' - 54'
52'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Краснодар
3 : 1
02.08.2010
Балтика
75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Шинник
0 : 1
04.06.2010
Кубань (ЛФЛ)
87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо Бр
0 : 2
01.06.2010
Кубань (ЛФЛ)
86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
24.05.2010
Балтика
86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
21.05.2010
Сочи
83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0 : 0
13.05.2010
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Иртыш
2 : 3
10.05.2010
Кубань (ЛФЛ)
46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
02.05.2010
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
29.04.2010
Волга
87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0 : 1
21.04.2010
Кубань (ЛФЛ)
88' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0 : 1
13.04.2010
Кубань (ЛФЛ)
89' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
10.04.2010
Кубань (ЛФЛ)
90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
31.03.2010
Салют
82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
28.03.2010
Авангард
86' - 90'
87'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+