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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Кубань (ЛФЛ)
Балтика - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 25 сентября 2010
Балтика
25.09.2010, суббота, 18:00
Россия. Первый дивизион, 32 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
23'
С. Давыдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Кубань (ЛФЛ)
+1
Замена
А. Тлисов
️️️️
М. Нэ
Желтая карточка
Д. Голубов
Замена
А. Киселев
️️️️
С. Давыдов
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
А. Семенов
Желтая карточка
В. Алундерис
Желтая карточка
А. Романович
Желтая карточка
В. Янчук
Замена
В. Магомедов
️️️️
В. Алундерис
Желтая карточка
Д. Горбушин
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Сквернюк
Замена
Н. Жиляев
️️️️
М. Жавнерчик
ГОЛ! 0:1!
С. Давыдов
Пас отдал
А. Сквернюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
0
Марко Джалович
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
0
Винко Буден
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
18
Антон Киселев
ВР
27
Олег Малюков
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
81
Антон Лунин
ЦП
4-4-2
27
Правкин
2
Кренделев
13
Семенов
3
Ряхн
13
Тимофеев
14
Алундерис
22
Кузнецов
35
Романович
0
Джалович
85
Голубов
99
Янчук
3-2-3-1
98
Будаков
8
Бугаев
85
Григорьев
14
Рогочий
20
Игнатьев
15
Жавнерчик
9
Горбушин
16
Нэ
23
Сквернюк
10
Давыдов
14
Алундерис
13
Магомедов
13
Магомедов
14
Алундерис
13
Семенов
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
13
Семенов
10
Давыдов
18
Киселев
18
Киселев
10
Давыдов
23
Сквернюк
11
Букур
11
Букур
23
Сквернюк
15
Жавнерчик
9
Жиляев
9
Жиляев
15
Жавнерчик
16
Нэ
8
Тлисов
8
Тлисов
16
Нэ
Остались в запасе
Балтика
Кубань (ЛФЛ)
0
Винко Буден
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
27
Олег Малюков
ЦЗ
81
Антон Лунин
ЦП
1
Станислав Намашко
ВР
Остались в запасе
0
Винко Буден
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Остались в запасе
27
Олег Малюков
ЦЗ
81
Антон Лунин
ЦП
1
Станислав Намашко
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Балтика - Кубань (ЛФЛ)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Информация о матче
Стадион:
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