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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Балтика
Волга - Балтика: обзор матча 06 октября 2010
Волга
06.10.2010, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 34 тур
4 : 1
Завершен
Балтика
22'
А. Шуленин
39'
О. Марцваладзе
45'
А. Романович (АГ)
75'
П. Елич
76'
Д. Голубов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Балтика
Желтая карточка
В. Алундерис
ГОЛ! 4:1!
Д. Голубов
Пас отдал
В. Янчук
ГОЛ! 4:0!
П. Елич
Пас отдал
С. Турсунов
Замена
И. Гетигежев
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
М. Семакин
️️️️
М. Плешан
Замена
П. Елич
️️️️
Г. Ходжава
Замена
С. Резников
️️️️
Д. Стоцкий
Замена
Д. Голубов
️️️️
В. Магомедов
Замена
С. Рашевский
️️️️
А. Хазов
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Романович
ГОЛ! 2:0!
О. Марцваладзе
Пас отдал
С. Турсунов
Желтая карточка
Д. Полянин
ГОЛ! 1:0!
А. Шуленин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
9
Александр Шуленин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Петар Елич
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
0
Винко Буден
ЦЗ
0
Марко Джалович
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Астахов
88
Наваловский
25
Буйволов
6
Полянин
23
Плешан
9
Шуленин
18
Яшин
28
Ходжава
17
Турсунов
16
Хазов
20
Марцваладзе
3-2-4-1
27
Правкин
13
Семенов
85
Попов
5
Крыштафович
89
Стоцкий
2
Кренделев
10
Тринитацкий
13
Магомедов
35
Романович
14
Алундерис
99
Янчук
20
Марцваладзе
3
Гетигежев
3
Гетигежев
20
Марцваладзе
16
Хазов
58
Рашевский
58
Рашевский
16
Хазов
23
Плешан
14
Семакин
14
Семакин
23
Плешан
28
Ходжава
10
Елич
10
Елич
28
Ходжава
89
Стоцкий
6
Резников
6
Резников
89
Стоцкий
13
Магомедов
85
Голубов
85
Голубов
13
Магомедов
Остались в запасе
Волга
Балтика
11
Сергей Виноградов
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
0
Марко Джалович
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
0
Винко Буден
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
11
Сергей Виноградов
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
Остались в запасе
0
Марко Джалович
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
0
Винко Буден
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Волга - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
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Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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