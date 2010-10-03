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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Балтика
КАМАЗ - Балтика: обзор матча 03 октября 2010
КАМАЗ
03.10.2010, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 33 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
12'
И. Коронов
63'
С. Сердюков
30'
А. Семенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Балтика
Замена
С. Настусенко
️️️️
И. Коронов
Вторая желтая
Т. Ряхн
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
Е. Крыштафович
️️️️
М. Джалович
Замена
Р. Славнов
️️️️
М. Пименов
Желтая карточка
Т. Ряхн
Замена
А. Ложкин
️️️️
А. Кобялко
Замена
С. Резников
️️️️
В. Магомедов
Замена
Д. Голубов
️️️️
В. Янчук
ГОЛ! 2:1!
С. Сердюков
Желтая карточка
В. Кренделев
Замена
А. Шляпкин
️️️️
М. Гараев
Желтая карточка
С. Бреев
ГОЛ! 1:1!
А. Семенов
Пас отдал
В. Кренделев
Желтая карточка
А. Кобялко
Желтая карточка
М. Гараев
17'
ГОЛ! 1:0!
И. Коронов
Пас отдал
А. Гудукин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
24
Марат Гараев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
0
Винко Буден
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
13
Андрей Утицких
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-4-2
98
Абакумов
88
Ганиев
4
Гудукин
13
Хисамов
27
Лебамба
24
Гараев
23
Бреев
14
Пименов
14
Коронов
29
Сердюков
22
Кобялко
3-2-4-1
27
Правкин
13
Тимофеев
0
Буден
3
Ряхн
13
Семенов
2
Кренделев
22
Кузнецов
0
Джалович
35
Романович
13
Магомедов
99
Янчук
14
Коронов
77
Настусенко
77
Настусенко
14
Коронов
22
Кобялко
75
Ложкин
75
Ложкин
22
Кобялко
24
Гараев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
24
Гараев
14
Пименов
4
Славнов
4
Славнов
14
Пименов
0
Джалович
5
Крыштафович
5
Крыштафович
0
Джалович
13
Магомедов
6
Резников
6
Резников
13
Магомедов
99
Янчук
85
Голубов
85
Голубов
99
Янчук
Остались в запасе
КАМАЗ
Балтика
13
Андрей Утицких
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
13
Андрей Утицких
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча КАМАЗ - Балтика
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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