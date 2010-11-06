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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Балтика
Шинник - Балтика: обзор матча 06 ноября 2010
Шинник
06.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Первый дивизион, 40 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
18'
В. Булыга
22'
Д. Голубов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Балтика
Замена
Т. Ряхн
️️️️
Е. Крыштафович
Желтая карточка
М. Джалович
Замена
А. Еркин
️️️️
В. Булыга
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
С. Пилипчук
Замена
В. Янчук
️️️️
А. Тринитацкий
Замена
Р. Григорян
️️️️
В. Корытько
Замена
В. Буден
️️️️
В. Магомедов
Замена
А. Архипов
️️️️
Алекс
Желтая карточка
С. Пилипчук
Замена
В. Кренделев
️️️️
Д. Стоцкий
Желтая карточка
М. Попов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Голубов
ГОЛ! 1:0!
В. Булыга
Пас отдал
С. Пилипчук
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
34
Алекс
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
20
Андрей Говоров
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
92
Сергей Михайлов
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
0
Винко Буден
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
99
Вадим Янчук
ЦФ
4-5-1
1
Городов
13
Белецкий
2
Поворов
21
Катынсус
33
Сухов
10
Булыга
5
Пилипчук
20
Войдель
34
Алекс
10
Корытько
20
Говоров
3-5-1
1
Рогачев
89
Стоцкий
5
Крыштафович
85
Попов
10
Тринитацкий
28
Мамаев
13
Магомедов
35
Романович
0
Джалович
85
Голубов
5
Пилипчук
88
Лацузбая
88
Лацузбая
5
Пилипчук
34
Алекс
18
Архипов
18
Архипов
34
Алекс
10
Корытько
28
Григорян
28
Григорян
10
Корытько
10
Булыга
33
Еркин
33
Еркин
10
Булыга
13
Магомедов
0
Буден
0
Буден
13
Магомедов
10
Тринитацкий
99
Янчук
99
Янчук
10
Тринитацкий
89
Стоцкий
2
Кренделев
2
Кренделев
89
Стоцкий
5
Крыштафович
3
Ряхн
3
Ряхн
5
Крыштафович
Остались в запасе
Шинник
Балтика
92
Сергей Михайлов
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
27
Сергей Правкин
ВР
14
Видас Алундерис
ЛП
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
92
Сергей Михайлов
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
91
Эдуард Булия
ЦФ
Остались в запасе
27
Сергей Правкин
ВР
14
Видас Алундерис
ЛП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Шинник - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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