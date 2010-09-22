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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Химки
Балтика - Химки: обзор матча 22 сентября 2010
Балтика
22.09.2010, среда, 19:30
Россия. Первый дивизион, 31 тур
3 : 1
Завершен
Химки
20'
В. Янчук
47'
Д. Голубов
53'
Д. Голубов (П)
17'
П. Игнатович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Химки
Замена
В. Магомедов
️️️️
В. Кренделев
Замена
А. Козлов
️️️️
Т. Ракуяма
Желтая карточка
П. Игнатович
Замена
Е. Гапон
️️️️
С. Терехов
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Е. Кузнецов
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Голубов
Вторая желтая
С. Пономаренко
ГОЛ! 2:1!
Д. Голубов
Замена
Е. Крыштафович
️️️️
В. Алундерис
Желтая карточка
М. Джалович
Желтая карточка
С. Пономаренко
Желтая карточка
А. Юсупов
Желтая карточка
Е. Кузнецов
ГОЛ! 1:1!
В. Янчук
Пас отдал
Е. Кузнецов
20'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Игнатович
Желтая карточка
Т. Ракуяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
0
Марко Джалович
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Химки
21
Роман Березовский
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
88
Такаши Ракуяма
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
0
Винко Буден
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Лев Королев
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
4-4-2
27
Правкин
2
Кренделев
13
Тимофеев
3
Ряхн
13
Семенов
14
Алундерис
22
Кузнецов
35
Романович
0
Джалович
85
Голубов
99
Янчук
3-2-5
21
Березовский
5
Степанов
12
Пономаренко
80
Климов
4
Чичерин
32
Терехов
90
Тихонов
88
Ракуяма
4
Юсупов
44
Клопков
29
Игнатович
14
Алундерис
5
Крыштафович
5
Крыштафович
14
Алундерис
2
Кренделев
13
Магомедов
13
Магомедов
2
Кренделев
22
Кузнецов
89
Стоцкий
89
Стоцкий
22
Кузнецов
32
Терехов
33
Гапон
33
Гапон
32
Терехов
88
Ракуяма
44
Козлов
44
Козлов
88
Ракуяма
Остались в запасе
Балтика
Химки
0
Винко Буден
ЦЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
8
Лев Королев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Остались в запасе
0
Винко Буден
ЦЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Остались в запасе
8
Лев Королев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Балтика - Химки
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Балтика
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