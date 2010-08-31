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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Салют
Балтика - Салют: обзор матча 31 августа 2010
Балтика
31.08.2010, вторник, 19:30
Россия. Первый дивизион, 27 тур
0 : 0
Завершен
Салют
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Салют
Замена
С. Тонких
️️️️
М. Афанасьев
Замена
М. Джалович
️️️️
Е. Кузнецов
Желтая карточка
Ю. Мамаев
Желтая карточка
Е. Луценко
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
В. Буден
Замена
Д. Голубов
️️️️
В. Янчук
Замена
Н. Замалиев
️️️️
В. Коробкин
Желтая карточка
В. Коробкин
Желтая карточка
В. Тимофеев
Желтая карточка
С. Бутырин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
0
Винко Буден
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Салют
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
5
Сергей Кушов
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Быков
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
3
Таави Ряхн
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
28
Юрий Мамаев
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Салют
1
Максим Кабанов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
32
Виталий Чочиев
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Сергей Тонких
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
3-2-4-1
27
Правкин
13
Семенов
85
Попов
0
Буден
2
Кренделев
13
Тимофеев
14
Алундерис
22
Кузнецов
35
Романович
6
Резников
99
Янчук
4-3-1-2
16
Котов
25
Жирный
21
Бутырин
28
Байрыев
41
Горин
77
Афанасьев
21
Коробкин
5
Кушов
32
Левшин
93
Роденков
48
Луценко
0
Буден
28
Мамаев
28
Мамаев
0
Буден
22
Кузнецов
0
Джалович
0
Джалович
22
Кузнецов
99
Янчук
85
Голубов
85
Голубов
99
Янчук
77
Афанасьев
7
Тонких
7
Тонких
77
Афанасьев
21
Коробкин
13
Замалиев
13
Замалиев
21
Коробкин
Остались в запасе
Балтика
Салют
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
3
Таави Ряхн
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
10
Артур Григорян
ЦФ
1
Максим Кабанов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
32
Виталий Чочиев
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Юрий Быков
Остались в запасе
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
3
Таави Ряхн
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Остались в запасе
10
Артур Григорян
ЦФ
1
Максим Кабанов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
32
Виталий Чочиев
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Юрий Быков
Статистика матча Балтика - Салют
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
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