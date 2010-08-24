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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Балтика
Ротор - Балтика: обзор матча 24 августа 2010
Ротор
24.08.2010, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 26 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
2'
И. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Балтика
Замена
А. Епифанов
️️️️
С. Михайлов
+3
Желтая карточка
О. Трифонов
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
В. Тимофеев
Желтая карточка
И. Каньенда
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
И. Каньенда
Замена
В. Янчук
️️️️
Д. Голубов
Желтая карточка
С. Михайлов
Желтая карточка
С. Резников
Замена
В. Кренделев
️️️️
Ю. Мамаев
Пенальти не реализован!
И. Каньенда
Желтая карточка
А. Куканос
Замена
Ю. Лебедев
️️️️
А. Романович
12'
Желтая карточка
А. Романович
11'
Желтая карточка
Е. Кузнецов
ГОЛ! 1:0!
И. Ионов
Пас отдал
С. Михайлов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
32
Олег Трифонов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
2
Мурад Рамазанов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
0
Винко Буден
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Виктор Борисов
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
99
Вадим Янчук
ЦФ
3-2-3-1
1
Чичкин
77
Куканос
2
Ионов
23
Могилевский
3
Олеников
15
Житников
2
Рамазанов
19
Михайлов
22
Мысин
33
Каньенда
4-5-1
1
Рогачев
13
Тимофеев
13
Семенов
0
Буден
85
Попов
6
Резников
28
Мамаев
22
Кузнецов
35
Романович
14
Алундерис
85
Голубов
19
Михайлов
14
Епифанов
14
Епифанов
19
Михайлов
33
Каньенда
13
Дорожкин
13
Дорожкин
33
Каньенда
85
Голубов
99
Янчук
99
Янчук
85
Голубов
28
Мамаев
2
Кренделев
2
Кренделев
28
Мамаев
13
Тимофеев
89
Стоцкий
89
Стоцкий
13
Тимофеев
35
Романович
27
Лебедев
27
Лебедев
35
Романович
Остались в запасе
Ротор
Балтика
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
7
Виктор Борисов
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
18
Александр Савин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
3
Таави Ряхн
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
7
Виктор Борисов
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
18
Александр Савин
ЦФ
Остались в запасе
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
3
Таави Ряхн
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Ротор - Балтика
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
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