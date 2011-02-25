Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Александр Рязанцев
Новости
Александр Рязанцев - новости
Завершил карьеру
5 сентября 1986 (40), Москва
#7 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
ЦСКА подписал двух 3-кратных чемпионов России
25 июня
5
Рязанцев сказал, входит ли «Спартак» в число топ-клубов
25 февраля
11
Дзагоев и Рязанцев на месяц уезжают в Южную Америку: известна цель
2025.01.12 10:13
5
Рязанцев получил работу в ЦСКА
2024.12.13 12:30
2
Даку – 5-й игрок в истории «Рубина», забивший в 4 матчах РПЛ подряд
2024.08.24 08:31
2
Рыжиков: «После гола Рязанцева на «Камп Ноу» сказал ему: «Ты зачем их разозлил так рано?»
2024.04.21 14:24
1
Завершивший карьеру Рязанцев получил должность в «Торпедо»
2023.09.08 14:14
Рязанцев объявил о завершении карьеры
2023.09.07 17:34
1
Фото
«Торпедо» продлило трехкратного чемпиона России
2023.05.31 07:36
2
36-летний Рязанцев ответил, останется ли в «Торпедо» после вылета
2023.05.28 13:33
Рязанцев прокомментировал возможное возвращение Бердыева в «Рубин»
2023.04.11 23:41
3-кратный чемпион России Рязанцев сделал голевое действие в РПЛ впервые с 2018 года
2023.04.08 16:33
Пост
Великая победа «Рубина» над «Барсой»: Бердыев придумал план для Месси, помогал будущий тренер «Спартака», Семак разряжал обстановку
2023.03.03 15:59
5
Капитан «Торпедо»: «Почему бы нам не побороться в Кубке России?»
2023.01.30 07:40
1
Рязанцев: «Весной «Торпедо» будет выглядеть гораздо лучше»
2022.11.23 12:23
1
Рязанцев: «У «Торпедо» есть проблемы с мастерством»
2022.11.23 07:47
2
Рязанцев: «Ни за кого не буду болеть на ЧМ-2022. Я – русский, болею только за Россию!»
2022.11.15 21:23
1
Рязанцев объяснил, почему не перешел в «Спартак» в 2011 году
2022.11.13 10:16
Рязанцев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией» и «ПСЖ»
2022.11.13 09:06
12
«Как показал «Ахмат», его можно победить». Рязанцев – о матче «Торпедо» – «Зенит»
2022.11.11 14:51
2
Рязанцев: «Вполне возможно, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022»
2022.11.07 12:39
10
Видео
«Опомнитесь! Ну-ка назад!». Лебеденко и Рязанцев отказались общаться со СМИ после голов «Сочи»
2022.09.14 22:50
3
Кутепов: «У «Торпедо» «Сочи» забили молодые и перспективные Лебеденко и Рязанцев»
2022.09.14 19:55
Рязанцев: «Уровень РПЛ сильно упал за десять лет. Это наша действительность»
2022.08.29 14:59
9
Гапонов, Бейл, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Торпедо»; Бородюк выпустил Смольникова, Рязанцева, Нетфуллина
2022.07.31 16:19
Ангбан, Юсупов, Жоаозиньо – в основе «Сочи» на игру с «Торпедо»; Бородюк оставил Смольникова, Рязанцева, Лебеденко в запасе
2022.07.17 13:56
1
Рязанцев: «Меня с детства учили, что задача на сезон – обыграть «Спартак»
2022.06.30 10:59
4
«Торпедо» продлило контракт с капитаном команды Рязанцевым
2022.05.28 14:45
2
Рязанцев и Гиоргобиани – лучшие игроки ФНЛ в ноябре и декабре
2020.12.17 15:33
1
Фото
Дмитрий Комбаров, Пейчинович и Рязанцев – в символической сборной 22-го тура ФНЛ
2020.11.16 20:42
1
2
3
4
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
4
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
2
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
16
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+