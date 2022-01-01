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Рязанцев: «Меня с детства учили, что задача на сезон – обыграть «Спартак»

Капитан «Торпедо» Александр Рязанцев ответил на вопросы о предстоящем сезоне РПЛ.

«Я готов выйти на поле в любой момент и помочь своей команде – даже с первых минут. Тренерский штаб может полностью на меня рассчитывать, здоровье позволяет играть.

В какой футбол будет играть «Торпедо»? Думаю, мы не станем отказываться от того, что показывали в прошлом году. Просто нужно будет чуть-чуть адаптироваться к скоростям РПЛ.

Меня с детства всегда учили, что задача на сезон – обыграть «Спартак». Конечно, матчи с «Динамо», «Спартаком», «Локомотивом» будут очень интересными», – сказал Рязанцев.

  • «Торпедо» стал победителем ФНЛ в прошлом сезоне.
  • 35-летний Рязанцев забил 1 гол в 24 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +18

    《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》 1 час назад

    Очередной лизун подкатил.... Вот поэтому ты и не играешь и болтаешь сидишь

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