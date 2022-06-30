Рязанцев: «Меня с детства учили, что задача на сезон – обыграть «Спартак»

Капитан «Торпедо» Александр Рязанцев ответил на вопросы о предстоящем сезоне РПЛ.
«Я готов выйти на поле в любой момент и помочь своей команде – даже с первых минут. Тренерский штаб может полностью на меня рассчитывать, здоровье позволяет играть.
В какой футбол будет играть «Торпедо»? Думаю, мы не станем отказываться от того, что показывали в прошлом году. Просто нужно будет чуть-чуть адаптироваться к скоростям РПЛ.
Меня с детства всегда учили, что задача на сезон – обыграть «Спартак». Конечно, матчи с «Динамо», «Спартаком», «Локомотивом» будут очень интересными», – сказал Рязанцев.
- «Торпедо» стал победителем ФНЛ в прошлом сезоне.
- 35-летний Рязанцев забил 1 гол в 24 матчах.
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Источник: «Чемпионат»