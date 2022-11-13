Рязанцев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией» и «ПСЖ»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев сравнил «Зенит» с топ-клубами Европы.

«Зенит» уже чемпион? Если они так и продолжат, то, конечно же, да. Это самая сильная команда в России за последние годы. У них очень хороший состав. Практически на каждой позиции лучшие игроки в нашем чемпионате. Дело идeт к пятому чемпионству подряд. «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ», – сказал Рязанцев.

Накануне «Зенит» победил «Торпедо» со счетом 2:0.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

Команда сейчас лидирует в РПЛ с 6-очовым отрывом.

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