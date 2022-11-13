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    Рязанцев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией» и «ПСЖ»

    Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев сравнил «Зенит» с топ-клубами Европы.

    «Зенит» уже чемпион? Если они так и продолжат, то, конечно же, да. Это самая сильная команда в России за последние годы. У них очень хороший состав. Практически на каждой позиции лучшие игроки в нашем чемпионате. Дело идeт к пятому чемпионству подряд. «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ», – сказал Рязанцев.

    • Накануне «Зенит» победил «Торпедо» со счетом 2:0.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
    • Команда сейчас лидирует в РПЛ с 6-очовым отрывом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7740

      nik55 16 минут назад

      неужели все футболисты такие тупые ?

      0
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      Рейтинг: +12005

      Алексей З 16 минут назад

      В Баварии играют молодые лидеры сборной страны, что в Зените нет от слова Совсем.
      Так что неудачное сравнение.
      Чемпионы европейских стран содержатся ЧАСТНЫМИ лицами или корпорациями , Зенит же Государственной компанией, что в мире больше нет такого.
      Счетайте титулы , но не ищите параллели в других странах.

      0
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      Рейтинг: +10

      Литейный 4 (returned) 30 минут назад

      Зенит в России это то же самое, что Бавария в Германии. Оба непобедимые.

      0
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      Рейтинг: +6846

      Semenycch 44 минуты назад

      Сравнить можно. Все можно сравнивать. Но Российский футбол в принципе и Зенит в частности очень сложно сравнивать с Германским или Французским.

      1
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      Рейтинг: +8198

      vladik12 1 час назад

      Или с "Пахтакором". Он тоже постоянно побеждает в Узбекистане. Но сильная ли это команда?..

      3
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      ...
      Рейтинг: +483

      ЭтожЯ > vladik12 25 минут назад

      Насколько силён Пахтакор ? Ну Спартак обует точно .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33223

      oyabun 1 час назад

      Прогиб засчитан. Но всё же в Зенит навряд ли позовут. ))

      2
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      Рейтинг: +3490

      lordmrv 1 час назад

      Сравнить то можно. Только это сравнение тёплого с мягким.

      2
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      Рейтинг: +483

      ЭтожЯ > lordmrv 23 минуты назад

      Ры.ло , у тебя "вторая серия марлезонского балета" сегодня ? Заканчивай бздеть .

      0
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      Рейтинг: +3490

      lordmrv 1 час назад

      А что то педикулёзные на свою ветку не заходят? Или привыкли только срать на чужих?

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