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    Рязанцев: «Ни за кого не буду болеть на ЧМ-2022. Я – русский, болею только за Россию!»

    Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о предстоящем ЧМ-2022.

    «На ЧМ-2022 я очень хотел бы поболеть за сборную России. Но, к сожалению, не могу этого сделать. Уверен, что во время турнира будет много классных моментов. Чемпионат мира — всегда праздник, будет интересно.

    Ни за кого не буду болеть. Я же русский человек, болею только за сборную России!» — сказал Рязанцев.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +930

      Roma56 45 минут назад

      А за сербов, например, что? плохо поболеть?

      0
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      Рейтинг: +17796

      Cleaner 2 часа назад

      Врёт Рязанцев, патриотизм показывает...(

      0
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