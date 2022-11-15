Рязанцев: «Ни за кого не буду болеть на ЧМ-2022. Я – русский, болею только за Россию!»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о предстоящем ЧМ-2022.

«На ЧМ-2022 я очень хотел бы поболеть за сборную России. Но, к сожалению, не могу этого сделать. Уверен, что во время турнира будет много классных моментов. Чемпионат мира — всегда праздник, будет интересно.

Ни за кого не буду болеть. Я же русский человек, болею только за сборную России!» — сказал Рязанцев.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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