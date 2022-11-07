Рязанцев: «Вполне возможно, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022»

Свой УРОВЕНЬ сборная России показала в играх с Хорватией. ДНИЩЕ полное. И не игрокам Торпедо о Чемпионате Мира трещать!!!!!!!...(((
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев предположил, как сборная России выступила бы на грядущем чемпионате мира, если бы участвовала в турнире.
«Сложно рассуждать, учитывая, что мы сейчас нигде не выступаем. Я считаю, что у нас классная сборная с хорошими футболистами.
Вполне возможно, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре», – сказал Рязанцев.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
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