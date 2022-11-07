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    Рязанцев: «Вполне возможно, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022»

    Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев предположил, как сборная России выступила бы на грядущем чемпионате мира, если бы участвовала в турнире.

    «Сложно рассуждать, учитывая, что мы сейчас нигде не выступаем. Я считаю, что у нас классная сборная с хорошими футболистами.

    Вполне возможно, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре», – сказал Рязанцев.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17688

      Cleaner 11 минут назад

      Свой УРОВЕНЬ сборная России показала в играх с Хорватией. ДНИЩЕ полное. И не игрокам Торпедо о Чемпионате Мира трещать!!!!!!!...(((

      0
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      Рейтинг: +16262

      Fusballer 15 минут назад

      А если бы Дзюба был, то вообще до финала дошли!

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      Рейтинг: +17148

      ilichkadr 16 минут назад

      Шурик, ну ты и дрестанул!?

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      Рейтинг: +33024

      VVM1964 1 час назад

      Ну сейчас то можно говорить всё что угодно, даже то, что мы бы с уверенностью играли бы в финале - ведь у нас почти нет равных соперников !!!)

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      Рейтинг: +7718

      nik55 1 час назад

      неужели футболисты такие тупые ?

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      Рейтинг: +17688

      Cleaner > nik55 11 минут назад

      Рязанцев торпедовец.

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      Рейтинг: +14

      F@nat1k 1 час назад

      Он игру их видел с киргизами?)))) даже если бы вышли в группу, было бы в графе очки "0". явно что то курит или пьет Рязанцев.

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      Рейтинг: +5200

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Если бы вышли ещё

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