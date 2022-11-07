Рязанцев: «Вполне возможно, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев предположил, как сборная России выступила бы на грядущем чемпионате мира, если бы участвовала в турнире.

«Сложно рассуждать, учитывая, что мы сейчас нигде не выступаем. Я считаю, что у нас классная сборная с хорошими футболистами.

Вполне возможно, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре», – сказал Рязанцев.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно