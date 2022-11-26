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Александр Рязанцев
Статистика
Александр Рязанцев - статистика
Завершил карьеру
5 сентября 1986 (40), Москва
#7 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2023
Россия. Кубок 2022/2023
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Товарищеские матчи 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
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Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 6 тур
Торпедо
1 : 2
26.11.2022
Урал
Был в запасе
Россия. Кубок, 5 тур
Торпедо
1 : 1
22.11.2022
Сочи
46' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Урал
1 : 0
28.09.2022
Торпедо
Был в запасе
Россия. Кубок, 2 тур
Сочи
1 : 3
14.09.2022
Торпедо
67' - 90'
75'
Россия. Кубок, 1 тур
Торпедо
0 : 2
31.08.2022
ЦСКА
66' - 90'
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