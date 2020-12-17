Рязанцев и Гиоргобиани – лучшие игроки ФНЛ в ноябре и декабре

Пресс-служба ФНЛ назвала лучших футболистов турнира по итогам ноября и декабря.
По версии лиги лучшим признан полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев.
В голосовании болельщиков победил нападающий «Алании» Николай Гиоргобиани, чью кандидатуру поддержали 32,4 процента опрошенных.
- 34-летний Рязанцев в ноябре-декабре провел за «Торпедо» семь игр и забил три мяча.
- 23-летний Гиоргобиани за указанный период также сыграл семь матчей в составе «Алании», но результативными действиями не отличался.
Евдокимов и Гогниев – лучшие тренеры ФНЛ в ноябре и декабре
Источник: Официальный сайт ФНЛ