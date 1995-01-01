Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Рязанцев и Гиоргобиани – лучшие игроки ФНЛ в ноябре и декабре

    Пресс-служба ФНЛ назвала лучших футболистов турнира по итогам ноября и декабря.

    По версии лиги лучшим признан полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев.

    В голосовании болельщиков победил нападающий «Алании» Николай Гиоргобиани, чью кандидатуру поддержали 32,4 процента опрошенных.

    • 34-летний Рязанцев в ноябре-декабре провел за «Торпедо» семь игр и забил три мяча.
    • 23-летний Гиоргобиани за указанный период также сыграл семь матчей в составе «Алании», но результативными действиями не отличался.

    Евдокимов и Гогниев – лучшие тренеры ФНЛ в ноябре и декабре

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +99

      More_and_More 3 часа назад

      -- нападающий «Алании» Николай Гиоргобиани, чью кандидатуру поддержали 32,4 процента опрошенных.

      -- за указанный период также сыграл семь матчей в составе «Алании», но результативными действиями не отличался.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru