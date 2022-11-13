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    Рязанцев объяснил, почему не перешел в «Спартак» в 2011 году

    Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, что был близок к переходу в «Спартак».

    — У вас когда-то был вариант уехать в Европу?

    — Реального варианта не было. Была седьмая вода на киселе и все. Без игры за сборную России очень сложно было уехать, практически нереально, а я там не играл.

    — А в «Спартак» могли перейти?

    — Да. Теоретическая возможность была в 2011 году. Не получилось из-за технического момента. Шли переговоры, но не срослось. Не перешел, потому что «Спартак» выбрал другого российского футболиста. Не буду называть его имя.

    • Рязанцев в «Торпедо» с 2019 года.
    • В 2011 году Рязанцев был в «Рубине».
    • Рязанцев – 3-кратный чемпион России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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