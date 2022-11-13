Рязанцев объяснил, почему не перешел в «Спартак» в 2011 году

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, что был близок к переходу в «Спартак».
– У вас когда-то был вариант уехать в Европу?
– Реального варианта не было. Была седьмая вода на киселе и все. Без игры за сборную России очень сложно было уехать, практически нереально, а я там не играл.
– А в «Спартак» могли перейти?
– Да. Теоретическая возможность была в 2011 году. Не получилось из-за технического момента. Шли переговоры, но не срослось. Не перешел, потому что «Спартак» выбрал другого российского футболиста. Не буду называть его имя.
- Рязанцев в «Торпедо» с 2019 года.
- В 2011 году Рязанцев был в «Рубине».
- Рязанцев – 3-кратный чемпион России.
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Источник: «РБ Спорт»