«Как показал «Ахмат», его можно победить». Рязанцев – о матче «Торпедо» – «Зенит»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура РПЛ против «Зенита».

«Жду, что на матч с «Зенитом» придет много болельщиков. Будем играть с сильной командой, действующим чемпионом.

Сделаем всe, что в наших силах, для победы над «Зенитом». Как показал «Ахмат», его можно победить.

К сожалению, сейчас долго не можем выиграть. Есть проблемы в обороне, но главное – плохая реализация моментов. Из-за нее много потеряли очков.

Надеюсь, исправим это и сможем выправить положение», – сказал Рязанцев.

«Торпедо» примет «Зенит» в субботу, 12 ноября.

Начало матча – в 16:30 мск.

Петербуржцы лидируют в РПЛ после 16 туров, торпедовцы занимают последнее место.

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