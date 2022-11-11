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    «Как показал «Ахмат», его можно победить». Рязанцев – о матче «Торпедо» – «Зенит»

    Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Жду, что на матч с «Зенитом» придет много болельщиков. Будем играть с сильной командой, действующим чемпионом.

    Сделаем всe, что в наших силах, для победы над «Зенитом». Как показал «Ахмат», его можно победить.

    К сожалению, сейчас долго не можем выиграть. Есть проблемы в обороне, но главное – плохая реализация моментов. Из-за нее много потеряли очков.

    Надеюсь, исправим это и сможем выправить положение», – сказал Рязанцев.

    • «Торпедо» примет «Зенит» в субботу, 12 ноября.
    • Начало матча – в 16:30 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 16 туров, торпедовцы занимают последнее место.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      Bukmop 1 час назад

      Просто покажите футбол

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