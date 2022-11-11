«Как показал «Ахмат», его можно победить». Рязанцев – о матче «Торпедо» – «Зенит»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура РПЛ против «Зенита».
«Жду, что на матч с «Зенитом» придет много болельщиков. Будем играть с сильной командой, действующим чемпионом.
Сделаем всe, что в наших силах, для победы над «Зенитом». Как показал «Ахмат», его можно победить.
К сожалению, сейчас долго не можем выиграть. Есть проблемы в обороне, но главное – плохая реализация моментов. Из-за нее много потеряли очков.
Надеюсь, исправим это и сможем выправить положение», – сказал Рязанцев.
- «Торпедо» примет «Зенит» в субботу, 12 ноября.
- Начало матча – в 16:30 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ после 16 туров, торпедовцы занимают последнее место.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Известия»