Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Торпедо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу в 17-м туре РПЛ над «Торпедо» (2:0).

«Хорошая, достаточно качественная и уверенная победа в исполнении нашей команды. Удовлетворены и результатом, и качеством игры, что касается создания голевых моментов. И игрой в обороне тоже — сопернику не дали ничего создать.

Хорошая, трудовая победа. Очень хорошо, что на такой ноте смогли завершить эту часть чемпионата», – сказал Семак.

«Зенит» смог забить «Торпедо» только во 2-м тайме.

Петербуржцы лидируют в РПЛ с 7-очковым отрывом.

«Торпедо» занимает последнее место.

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