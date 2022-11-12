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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Торпедо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу в 17-м туре РПЛ над «Торпедо» (2:0).

    «Хорошая, достаточно качественная и уверенная победа в исполнении нашей команды. Удовлетворены и результатом, и качеством игры, что касается создания голевых моментов. И игрой в обороне тоже — сопернику не дали ничего создать.

    Хорошая, трудовая победа. Очень хорошо, что на такой ноте смогли завершить эту часть чемпионата», – сказал Семак.

    • «Зенит» смог забить «Торпедо» только во 2-м тайме.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 7-очковым отрывом.
    • «Торпедо» занимает последнее место.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20

      Ahmad11034 15 минут назад

      Мне на Спартак вообще *****

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      Рейтинг: +20

      Ahmad11034 1 час назад

      Чисто на бразильцев держится зенит,только они и делают результаты,позорище

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      Рейтинг: +6776

      mamba9090909 > Ahmad11034 36 минут назад

      Конечно, не то что Спартак, например, который держится исключительно на россиянах. Таких, к примеру, как Мозес, Мартинс, Промес..... , и гордится этим.

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