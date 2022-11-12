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    РПЛ. «Зенит» на выезде победил аутсайдера «Торпедо»

    «Зенит» в 17-м туре чемпионата России оказался сильнее «Торпедо». У гостей забили бразильцы.

    Петербуржцы лидируют с семиочковым отрывом. «Торпедо» идет последним.

    У «Торпедо» в последних девяти матчах одна победа.

    «Торпедо» не побеждает «Зенит» с 2004 года.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Торпедо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Малком, 70; 0:2 – Клаудиньо, 81.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +262

      Болотоход 18 секунд назад

      Быстрее баклажанам звезду рисуйте,желательно на лбах))))

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      Ответить
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      Рейтинг: +11901

      Вомбат 6 минут назад

      Автор этой новости сильно удивил. Как это - провинциальный Зенит и вдруг оказалася сильнее московского Торпедо? Невероятно!

      0
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      Рейтинг: +364

      Азбука 9 минут назад

      Заметно, что в последних матчах Зенит выглядит уставшим. Можно вспомнить о провалах в ЛЧ, которые приходились на этот же период. Причём это из года в год при Семаке.
      Очень понравился гол Малкома, который кстати не шибко ярко смотрелся до этого. Однако в паре с Клавой сыграл шедеврально. По факту, выход на поле травмированного Клаудиньо перевернул унылую игру. Он стал лучшим.
      Пенальти на Мостовом конечно был, но чемпионский Зенит всем сильно надоел и зенитовцы должны быть к этому готовы.

      3
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      Рейтинг: +11901

      Вомбат > Азбука 3 минуты назад

      Карасев правильно судил. Не надо было ставить пенальти на Мостовом. Там был толчок довольно слабый, просто Мостовой не умеет разворачиваться с мячом на скорости. Потому и не удержался на ногах.

      0
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      Рейтинг: +3485

      lordmrv 11 минут назад

      Ура зассатым ****! Ура газовым бакланам!

      0
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      Рейтинг: +4171

      Дедуктор 11 минут назад

      Игра Зенита вызывает некое недоумение. Откровенно тупая и крайне ограниченная в тактическом плане игра. Катают мяч поперек поля. Игрок только получает мяч и сразу пуляет его назад, даже не попытавшись совершить сколь либо активные действия. Сергеев ... Сдавать его надо взад в КС, там его место. Кассьеру - тоже взад, в Сочи. Длинного - на пенсию. В натуре, если бы не выход Клаудиньо, Зенит только очко бы и спас. И совершенно зря Семак не выпускает в основе Бакаева. Большая ошибка.

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      Рейтинг: +11901

      Вомбат > Дедуктор 2 минуты назад

      Вы только что заметили одну стратегическую ошибку Семака? Недавно смотрите РПЛ?

      0
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      Рейтинг: +686

      Zenit40k 12 минут назад

      Одним словом чемпионы
      Сегодня будем болеть за Локо ,надеюсь сделают шашлык из порося

      4
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      Рейтинг: +538

      KPCC-SPB 16 минут назад

      Зенит Чемпион! взяли дежурные три очка не напрягаесь, присунули москвичкам на полшишечки, теперь можно и почилить

      4
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      Рейтинг: +820

      Эном айс 20 минут назад

      Натужность побед напрягает. Хорошо ,хоть Клад вышел с настроением.
      И где там защитники российского игрока Мостового.?

      Враги правы, ничего без бразов мы не представляем.. А бедный изгой вообще не выпущен был. Грустил на лавке и теребил баки.
      Алип нормально отстоял с перепугу. А Ловрен, конечно, с.рал под себя в ожидании стыка..
      С победой, кароч..)

      3
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      Рейтинг: +11901

      Вомбат > Эном айс 1 секунду назад

      Да, заметно было, то Ловрен не шел в стыки. Берегся. И против Торпедо надо было выпускать Чистякова в пару к Алипу. Если он действительно невиновен, это подбодрило бы его посильнее всяких слов поддержки.

      0
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      Рейтинг: +6065

      Красногорск_Фан 25 минут назад

      Напомнило первый анальный секс (с дамой). 60 минут пытались присунуть. И вот удалось )))

      1
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      Рейтинг: +178

      Romeo 123 26 минут назад

      Сергееву точно не место в зените, с его тупым лицом

      0
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      Рейтинг: +820

      Эном айс > Romeo 123 15 минут назад

      "Ну,рожи-то у нас у всех хороши!")(с)
      --
      Я бы сказал , с испуганным лицом. Раньше у Слоника такой физиогномики не наблюдалось. Аж из под бороды видно.

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