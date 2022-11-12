РПЛ. «Зенит» на выезде победил аутсайдера «Торпедо»

Быстрее баклажанам звезду рисуйте,желательно на лбах))))
«Зенит» в 17-м туре чемпионата России оказался сильнее «Торпедо». У гостей забили бразильцы.
Петербуржцы лидируют с семиочковым отрывом. «Торпедо» идет последним.
У «Торпедо» в последних девяти матчах одна победа.
«Торпедо» не побеждает «Зенит» с 2004 года.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Торпедо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Малком, 70; 0:2 – Клаудиньо, 81.
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