Рязанцев: «Весной «Торпедо» будет выглядеть гораздо лучше»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев заверил, что команда будет играть лучше.

«Есть ли уверенность, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ? Есть понимание, что во второй части сезона мы будем выглядеть гораздо лучше, чем осенью. Все для этого мы сделаем на сборах. Конечно, мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы «Торпедо» осталось в РПЛ», — сказал Рязанцев.

«Торпедо» идет в РПЛ последним.

Команда вернулась в высший дивизион спустя 7 лет.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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