Капитан «Торпедо»: «Почему бы нам не побороться в Кубке России?»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев заявил, что команда не будет жертвовать Кубком России ради увеличения шансов на сохранение прописки в РПЛ.
– В Кубке будете серьезно биться? Не станете им жертвовать, чтобы сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате?
– Если можно обыграть любого соперника, то почему бы не побороться и в Кубке России?
Там на каждой стадии один матч, где можно обыграть любого и проиграть любому. Поэтому будем серьезно настраиваться.
– За счет чего можете спастись от вылета из РПЛ при очень большом отставании от конкурентов?
– Важно хорошо стартовать в весенней части. Есть четыре-пять туров, чтобы набрать достаточное количество очков и быть непосредственно в борьбе за выживание.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 17 туров.
- Москвичи набрали 6 очков, отставание от спасительного 12-го места – 13 баллов.
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