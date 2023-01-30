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    Капитан «Торпедо»: «Почему бы нам не побороться в Кубке России?»

    Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев заявил, что команда не будет жертвовать Кубком России ради увеличения шансов на сохранение прописки в РПЛ.

    – В Кубке будете серьезно биться? Не станете им жертвовать, чтобы сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате?

    – Если можно обыграть любого соперника, то почему бы не побороться и в Кубке России?

    Там на каждой стадии один матч, где можно обыграть любого и проиграть любому. Поэтому будем серьезно настраиваться.

    – За счет чего можете спастись от вылета из РПЛ при очень большом отставании от конкурентов?

    – Важно хорошо стартовать в весенней части. Есть четыре-пять туров, чтобы набрать достаточное количество очков и быть непосредственно в борьбе за выживание.

    • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 17 туров.
    • Москвичи набрали 6 очков, отставание от спасительного 12-го места – 13 баллов.

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    Источник: «Известия»

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