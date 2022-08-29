Рязанцев: «Уровень РПЛ сильно упал за десять лет. Это наша действительность»

Мне кажется что проблемы нашего футбола это завышенные в разы зп игроков ( нет стимула прогрессировать ) и отсутствие хороших тренеров.
Наглядный пример Федотов и Абаскаль.
С теми же игроками команды преобразились, и заметно как игроки прибавляют ( Зобнин, Чалов, Обляков, Литвинов )
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался об уровне РПЛ.
«Сильно ли упал уровень РПЛ, если сравнивать с годами расцвета в 2010-е? Сами как думаете? Конечно, сильно. Я же не могу это изменить. Это наша действительность. Грустно? Работать надо, чего грустить-то?» — сказал Рязанцев.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не играет в Лиге наций.