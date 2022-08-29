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    Рязанцев: «Уровень РПЛ сильно упал за десять лет. Это наша действительность»

    Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался об уровне РПЛ.

    «Сильно ли упал уровень РПЛ, если сравнивать с годами расцвета в 2010-е? Сами как думаете? Конечно, сильно. Я же не могу это изменить. Это наша действительность. Грустно? Работать надо, чего грустить-то?» — сказал Рязанцев.

    • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
    • Сборная России не играет в Лиге наций.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11469

      Алексей З 34 минуты назад

      Мне кажется что проблемы нашего футбола это завышенные в разы зп игроков ( нет стимула прогрессировать ) и отсутствие хороших тренеров.
      Наглядный пример Федотов и Абаскаль.
      С теми же игроками команды преобразились, и заметно как игроки прибавляют ( Зобнин, Чалов, Обляков, Литвинов )

      1
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      Рейтинг: +5887

      Давид59 43 минуты назад

      Согласен! Уровень РПЛ вместе с уровнем Рязанцева сильно - сильно

      0
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      Рейтинг: +71

      Romeo 123 1 час назад

      А всё началось с мутко

      1
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      Рейтинг: +515

      SLADE2019 1 час назад

      Он прав, работать надо, вопрос, каким образом и что делать в создавшейся ситуации?

      0
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      Рейтинг: +1950

      Vitaga 1 час назад

      так то верно. вместо Витселя и Халка играют посредственные легионеры. вместо Аршавина Семака и Кержакова - Соболев Джикия

      0
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      Рейтинг: +15092

      Fusballer > Vitaga 1 час назад

      Ерохин, Оздоев, Мостовой

      2
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      Рейтинг: +25134

      JTherry > Fusballer 1 час назад

      Оздоев не выдержал конкуренции и оказался не нужен в РПЛ (укатил турков смешить вместе с рукаку), как продолжение списка - Керж-братуха, Круговой, Бакаев...)

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      Рейтинг: +11469

      Алексей З > Vitaga 40 минут назад

      Скучаешь по Халку и Витселю ?
      Смотри Зенит , там уровень на высоте, в основе 8 легов.
      Вот где отечественный футбол развивается.

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