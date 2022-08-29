Рязанцев: «Уровень РПЛ сильно упал за десять лет. Это наша действительность»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался об уровне РПЛ.

«Сильно ли упал уровень РПЛ, если сравнивать с годами расцвета в 2010-е? Сами как думаете? Конечно, сильно. Я же не могу это изменить. Это наша действительность. Грустно? Работать надо, чего грустить-то?» — сказал Рязанцев.