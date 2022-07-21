Кевин Кабран - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Кабран
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Кабран
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викинг
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:3
|ФКСБ (Бухарест)
|18.08.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|5'
|11.08.2022
|1' -61'
|Слиго Роверс (Слиго)
|1:0
|Викинг (Ставангер)
|04.08.2022
|1' -46'
|Викинг (Ставангер)
|5:1
|Слиго Роверс (Слиго)
|28.07.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:1
|Спарта (Прага)
|21.07.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|0:0
|Викинг (Ставангер)
|63'