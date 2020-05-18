Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Berna - статистика

Завершил карьеру
#80 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
84' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Порту
2 : 1
12.05.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Боавишта
1 : 1
04.05.2024
Жил Висенте
86' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
27.04.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Боавишта
1 : 1
20.04.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Арука
2 : 1
14.04.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
2 : 0
05.04.2024
Боавишта
1' - 46'
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
0 : 0
30.03.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Боавишта
1 : 0
09.03.2024
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Боавишта
0 : 4
26.02.2024
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Шавиш
2 : 1
17.02.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Боавишта
2 : 1
10.02.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Каза Пиа
0 : 0
05.02.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Боавишта
1 : 3
28.01.2024
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Бенфика
2 : 0
19.01.2024
Боавишта
80' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
1 : 4
14.01.2024
Боавишта
67' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Боавишта
1 : 1
05.01.2024
Порту
77' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
1 : 0
30.12.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Боавишта
1 : 1
16.12.2023
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
3 : 1
10.12.2023
Боавишта
82' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Боавишта
0 : 4
03.12.2023
Арука
Был в запасе
81'
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
1 : 3
12.11.2023
Фаренсе
56' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
2 : 0
05.11.2023
Боавишта
82' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 2
30.10.2023
Спортинг
69' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
1 : 1
06.10.2023
Боавишта
60' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Боавишта
2 : 2
30.09.2023
Фамаликан
81' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
4 : 1
24.09.2023
Боавишта
77' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
4 : 1
18.09.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Эшторил
1 : 2
03.09.2023
Боавишта
79' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Боавишта
1 : 1
27.08.2023
Каза Пиа
81' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
1 : 4
19.08.2023
Боавишта
66' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Боавишта
3 : 2
14.08.2023
Бенфика
80' - 90'
90'
Главные новости
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
2
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
2
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
3
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+