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Ян Вертонген
Новости
Ян Вертонген - новости
Завершил карьеру
20 апреля 1987 (39)
#14 | Защитник
189 см | 84 кг
Бельгия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Рекордсмен по матчам за Бельгию закончил карьеру в сборной
2024.07.05 13:30
1
Защитник сборной Бельгии: «Я очень боюсь Мбаппе»
2024.06.27 21:38
2
Азар: «Я не дрался с Вертонгеном. Не осмелился бы, потому что Ян выше меня»
2022.11.29 23:08
Несколько игроков сборной Бельгии не разговаривают друг с другом. Между Азаром, Вертонгеном и Де Брюйне произошла ссора (L'Equipe)
2022.11.29 10:21
2
Вертонген: «Бельгия плохо атакует, потому что наши атакующие игроки слишком старые»
2022.11.28 10:28
2
Пост
В начале века Бельгия забила на результат ради работы над золотым поколением – теперь у него есть последний шанс взять трофей
2022.11.23 21:20
6
Фото
Вертонген вернулся в Бельгию спустя 19 лет
2022.09.02 15:39
Вертонген – ФИФА: «Нужно ввести чистое время. Игроки постоянно ныряют и изображают муки»
2022.04.22 09:06
2
Локателли, Пеллегрини, Кьеза – в основе Италии на матч с Бельгией; Вертонген, Витсель, Батшуайи выйдут у бельгийцев
2021.10.10 15:27
1
Лукаку, Куртуа, Менье и Вертонген покинули расположение сборной Бельгии и не сыграют с Белоруссией
2021.09.06 18:48
2
Вертонген: «Италия раздражала меня в концовке, не хочу делать ей много комплиментов»
2021.07.03 01:58
7
Фото
Вертонген подписал трехлетний контракт с «Бенфикой»
2020.08.14 20:45
3
Sky Sports: Вертонген подпишет трехлетний контракт с «Бенфикой»
2020.08.13 15:34
4
Фото
Вертонген попрощался с «Тоттенхэмом»
2020.07.27 12:59
2
«Тоттенхэм» продлил до конца сезона контракты с Вормом и Вертонгеном
2020.06.22 19:34
«Рома» готова подписать летом Вертонгена
2020.06.21 08:35
Calciomercato: Конте видит в 33-летнем Вертонгене идеальное усиление для «Интера»
2020.06.10 22:49
1
Лукаку уговаривает Мертенса, Менье и Вертонгена перейти в «Интер»
2020.05.17 12:59
2
«Интер» может подписать летом Вертонгена, Эмерсона, Артура и Мертенса
2020.04.24 18:36
Неизвестные ограбили дом Вертонгена во время его матча в Лейпциге, преступники угрожали семье игрока мачете
2020.03.15 11:45
2
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном», «Тоттенхэм» под руководством Моуринью вырвал победу над «Вулверхэмптоном»
2019.12.15 18:51
6
The Guardian: «Интер» хочет бесплатно подписать Вертонгена
2019.10.29 11:16
Видео
Проход Левандовски Вертонгена – «скилл» дня в Лиге чемпионов
2019.10.02 01:08
5
Вертонген – о крупной победе над Сан-Марино: «Это был по-настоящему странный матч»
2019.09.07 08:54
2
Daily Mail: Вертонген не попал в заявку на матч «Тоттенхэма» из-за лишнего веса. Это решение Покеттино
2019.08.14 11:09
Вертонген: «Не думаю, что «Сити» и «Ливерпуль» будут снова выступать так же, как в прошлом сезоне АПЛ»
2019.07.18 20:31
4
Шесть игроков «Ливерпуля» и пять – «Аякса» вошли в команду сезона Лиги чемпионов
2019.06.02 18:49
4
Видео
Вертонген восстановился к финалу Лиги чемпионов
2019.05.28 07:35
Фото
Кейн, Вертонген и Санчес вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом». 1 июня – финал ЛЧ
2019.05.23 19:17
Вертонген сообщил, что у него нет сотрясения и переломов
2019.05.01 01:37
3
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