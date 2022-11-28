Вертонген: «Бельгия плохо атакует, потому что наши атакующие игроки слишком старые»

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген высказался после поражения от Марокко (0:2) во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

«Думаю, что мы плохо атакуем, потому что наши атакующие игроки слишком старые.

Все идет не так, как мы хотим. Но у нас есть качества, чтобы победить в третьем матче», – заявил Вертонген.

Бельгии осталось сыграть с Хорватией.

После поражения от Марокко в Брюсселе произошли массовые беспорядки.

Ранее полузащитник Кевин Де Брюйне сказал, что не верит в победу бельгийцев на ЧМ-2022 из-за возраста футболистов.

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