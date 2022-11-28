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    Вертонген: «Бельгия плохо атакует, потому что наши атакующие игроки слишком старые»

    Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген высказался после поражения от Марокко (0:2) во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    «Думаю, что мы плохо атакуем, потому что наши атакующие игроки слишком старые.

    Все идет не так, как мы хотим. Но у нас есть качества, чтобы победить в третьем матче», – заявил Вертонген.

    • Бельгии осталось сыграть с Хорватией.
    • После поражения от Марокко в Брюсселе произошли массовые беспорядки.
    • Ранее полузащитник Кевин Де Брюйне сказал, что не верит в победу бельгийцев на ЧМ-2022 из-за возраста футболистов.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +989

      ARSteven89 20 минут назад

      Никак Вертонгена задели слова КДБ )
      Мы наблюдаем настоящий закат талантливого поколения сборной Бельгии.

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      Рейтинг: +6390

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Лукаку 29. приболел не вовремя. Но это даже хорошо, что сборная не брызгает слюнями о том что обязательно станут чемпионами. Все в гудок не уходит

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