Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейн, Вертонген и Санчес вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом». 1 июня – финал ЛЧ

    «Тоттенхэм» продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Игра пройдет 1 июня в Мадридре.

    В среду к тренировкам с командой вернулись нападающий Гарри Кейн и защитники Ян Вертонген и Дэвинсон Санчес.

    Сообщается, что игроки еще не полностью восстановились после травм.

    • Кейн не играл с 9 апреля. Игрок получил травму голеностопа в матче АПЛ с «Манчестер Сити».
    • Вертонген в последний раз выходил на поле 8 мая в игре с «Аяксом». Он также восстанавливается после травмы голеностопа.
    • Дэвинсон не играл с 4 мая. Игрок получил травму бедра.

    Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2019 19:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11