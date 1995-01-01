Вертонген: «Не думаю, что «Сити» и «Ливерпуль» будут снова выступать так же, как в прошлом сезоне АПЛ»

Ну такого забойного результата сразу у двух этих команд тоже, думаю, не будет... Ливер хорошо стимулирован победой в ЛЧ и с учётом длительного отсутствия чемпионство, желания победить у них будет больше... Ставлю на них
Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген высказался об итогах прошлого сезона АПЛ.
«В марте и апреле мы проиграли пару игр, которые не должны были проигрывать, в то время как «Ливерпуль» и «Сити» продолжали выигрывать свои матчи. Мы слишком сильно отстали от них, чтобы бороться за победу в АПЛ, но думаю, что мы многому научились.
Не думаю, что они [«Сити» и «Ливерпуль»] будут снова выступать так же, как они выступали в прошлом сезоне.
Есть, вероятно, шесть команд, которые соперничают за победу в АПЛ, и мы все знаем, что это за клубы. Я считаю, что мы – одна из трех или четырех лучших команд в лиге», – сказал Вертонген.
- Победителем турнира стал «Манчестер Сити».
- «Ливерпуль» занял второе место, на одно очко отстав от «Сити».
- Третьим финишировал «Челси», «Тоттенхэм» – четвертым.