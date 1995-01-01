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    Вертонген: «Не думаю, что «Сити» и «Ливерпуль» будут снова выступать так же, как в прошлом сезоне АПЛ»

    Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген высказался об итогах прошлого сезона АПЛ.

    «В марте и апреле мы проиграли пару игр, которые не должны были проигрывать, в то время как «Ливерпуль» и «Сити» продолжали выигрывать свои матчи. Мы слишком сильно отстали от них, чтобы бороться за победу в АПЛ, но думаю, что мы многому научились.

    Не думаю, что они [«Сити» и «Ливерпуль»] будут снова выступать так же, как они выступали в прошлом сезоне.

    Есть, вероятно, шесть команд, которые соперничают за победу в АПЛ, и мы все знаем, что это за клубы. Я считаю, что мы – одна из трех или четырех лучших команд в лиге», – сказал Вертонген.

    • Победителем турнира стал «Манчестер Сити».
    • «Ливерпуль» занял второе место, на одно очко отстав от «Сити».
    • Третьим финишировал «Челси», «Тоттенхэм» – четвертым.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5486

      mihail200606 1 час назад

      Ну такого забойного результата сразу у двух этих команд тоже, думаю, не будет... Ливер хорошо стимулирован победой в ЛЧ и с учётом длительного отсутствия чемпионство, желания победить у них будет больше... Ставлю на них

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