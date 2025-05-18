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Ян Вертонген
Статистика
Ян Вертонген - статистика
Завершил карьеру
20 апреля 1987 (39)
#14 | Защитник
189 см | 84 кг
Бельгия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Андерлехт
1 : 3
18.05.2025
Брюгге
1' - 70'
32'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
1 : 3
01.05.2025
Андерлехт
75' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Андерлехт
3 : 0
16.03.2025
Серкль Брюгге
1' - 90'
68'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Вестерло
2 : 0
09.03.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Стандард
0 : 2
02.03.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Андерлехт
0 : 2
23.02.2025
Юнион СЖ
87' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Шарлеруа
0 : 1
16.02.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Андерлехт
2 : 3
27.12.2024
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Антверпен
1 : 2
04.08.2024
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Андерлехт
1 : 0
27.07.2024
Сент-Труйден
1' - 90'
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