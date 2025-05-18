Статистика по турнирам

Бельгия. Про-Лига 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Бельгия. Про-Лига 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Португалия. Примейра 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Португалия. Примейра 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Португалия. Примейра 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008