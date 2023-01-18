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    Ян Вертонген - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Ян
    Фамилия Вертонген
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 189
    Вес 84
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Гент 1:0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 1' - 90' Андерлехт 2:2 Стандард Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    23.02.2023 1' - 123' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 90' Кортрейк 2:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    16.02.2023 1' - 90' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 90' Андерлехт 3:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 19 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Гент (Гент) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    26.02.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Стандард (Льеж)
    19.02.2023 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
    12.02.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.02.2023 1' -90' Остенде (Остенде) 0:2 Андерлехт (Брюссель)
    29.01.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:0 Антверпен (Антверпен)
    22.01.2023 1' -90' Серен (Серен) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    18.01.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:3 Зюлте-Варегем (Варегем)
    15.01.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    08.01.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    45'
    26.12.2022 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    06.11.2022 1' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    30.10.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    23.10.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 3:1 Андерлехт (Брюссель)
    20.10.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Андерлехт (Брюссель)
    16.10.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    76'
    02.10.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    18.09.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 4:1 Кортрейк (Кортрейк)
    64'
    04.09.2022 56' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Оуд-Хеверли (Левен)
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