Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Сент-Труйден
Андерлехт - Сент-Труйден: обзор матча 27 июля 2024
Андерлехт
27.07.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Труйден
90+2'
М. Стройкенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Сент-Труйден
Замена
А. Флипс
️️️️
К. Дольберг
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
М. Стройкенс
90'
+2
83'
Замена
J. Barnes
️️️️
К. Захиролеслам
Замена
Л. Васкес
️️️️
Н. Ангуло
77'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
М. Ашимеру
77'
Замена
️️️️
М. Н'Диайе
66'
Замена
Я. Шимич
️️️️
М. Ритс
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Сент-Труйден
21
Matt Lendfers
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
10
Ретаро Ито
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
3-3-2-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
14
Вертонген
54
Сарделла
18
Ашимеру
23
Ритс
16
Версхарен
6
Леони
10
Дрейер
10
Ангуло
9
Дольберг
2-1-2-3
12
Коппенс
20
Ван Хелден
31
Годо
27
Анану
60
Ванвесемаэль
14
Дюмонт
18
Захиролеслам
53
7
23
Ритс
4
Шимич
4
Шимич
23
Ритс
9
Дольберг
70
Флипс
70
Флипс
9
Дольберг
18
Ашимеру
29
Стройкенс
29
Стройкенс
18
Ашимеру
10
Ангуло
32
Васкес
32
Васкес
10
Ангуло
18
Захиролеслам
23
23
18
Захиролеслам
Остались в запасе
Андерлехт
Сент-Труйден
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
21
Matt Lendfers
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
10
Ретаро Ито
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Остались в запасе
21
Matt Lendfers
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
10
Ретаро Ито
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Андерлехт - Сент-Труйден
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
8
10
Офсайды
0
1
Количество передач
708
362
Сейвы
0
2
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.06
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Констант Ванден Сток
Новости команд
Все
Андерлехт
Сент-Труйден
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+