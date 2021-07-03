Вертонген: «Италия раздражала меня в концовке, не хочу делать ей много комплиментов»

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген подытожил матч 1/4 финала Евро-2020 против Италии (1:2). Футболист обратил внимание на неспортивное поведение соперника в концовке.

«Больно проигрывать. В наши ворота были забиты слишком простые голы. Мы в нокауте.

Италия в концовке меня раздражала, не хочу делать ей много комплиментов. Мы сами виноваты, что пропустили и упустили моменты, чтобы сравнять счет. Больно», – сказал Вертонген.