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  • Вертонген: «Италия раздражала меня в концовке, не хочу делать ей много комплиментов»

Вертонген: «Италия раздражала меня в концовке, не хочу делать ей много комплиментов»

3 июля 2021, 01:58
7

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген подытожил матч 1/4 финала Евро-2020 против Италии (1:2). Футболист обратил внимание на неспортивное поведение соперника в концовке.

«Больно проигрывать. В наши ворота были забиты слишком простые голы. Мы в нокауте.

Италия в концовке меня раздражала, не хочу делать ей много комплиментов. Мы сами виноваты, что пропустили и упустили моменты, чтобы сравнять счет. Больно», – сказал Вертонген.

  • Бельгия не выходит в полуфинал Евро 41 год.
  • Италия продлила серию без поражений до 32 игр.
  • В полуфинале Италия на «Уэмбли» сыграет с Испанией (6 июля).

Источник: Het Laatste Nieuws
Чемпионат Европы Италия. Серия А Бельгия Италия Вертонген Ян
Комментарии (7)
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AZ
1625281772
италия - сборная неваляшек... Надеюсь испанцы наваляют им...
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Garrincha58
1625293241
любая команда ведя в счёте будет использовать любую возможность потянуть время а Фертонгену пора завязывать с футболом в сборной думаю и Вермален и он вообще не должны больше туда вызываться в защите Бельгия слаба как Россия Италия должна была забивать ещё чтобы не было такой концовки
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baden69
1625296884
Кто бы что ни говорил Италия в полуфинале. Надеюсь, что сборная Италии в этом году как минимум будет играть в финале.
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Бухбух
1625298744
Вертонген сам еще тот симулянт. Входит, наверно, в топ-3 из всех футболеров-симулянтов в данный момент. В Тоттенхеме только этим и запомнился.
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житель СПб
1625302251
Это 2й гол простой?! Простой - это ваш гол после очень сомнительного пенальти. А вот кто играл некрасиво, делая множество грубостей и пользуясь поддержкой английского судьи - не получал при этом желтые карточки - как раз Бельгия.
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