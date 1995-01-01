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    Вертонген: «Италия раздражала меня в концовке, не хочу делать ей много комплиментов»

    Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген подытожил матч 1/4 финала Евро-2020 против Италии (1:2). Футболист обратил внимание на неспортивное поведение соперника в концовке.

    «Больно проигрывать. В наши ворота были забиты слишком простые голы. Мы в нокауте.

    Италия в концовке меня раздражала, не хочу делать ей много комплиментов. Мы сами виноваты, что пропустили и упустили моменты, чтобы сравнять счет. Больно», – сказал Вертонген.

    • Бельгия не выходит в полуфинал Евро 41 год.
    • Италия продлила серию без поражений до 32 игр.
    • В полуфинале Италия на «Уэмбли» сыграет с Испанией (6 июля).

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    Источник: Het Laatste Nieuws

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