Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Вертонген восстановился к финалу Лиги чемпионов

    Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген готов сыграть в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    «Чувствую себя супер, очень хорошо. Я полноценно тренировался с командой на прошлой неделе. У меня были затяжные проблемы с лодыжкой, но я волновался за нее только первые полчаса матча с «Аяксом», – рассказал защитник.

    Напомним, на 40-й минуте первого матча полуфинала ЛЧ между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» Вертонгена заменили. Защитник получил травму, столкнувшись с одноклубником Тоби Алдервейрелдом.

    Источник: Твиттер Кристофа Террера

    Кристоф Террер – голландский журналист и спецкор HNL (Het Laatste Nieuws) в Англии.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71087
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru