Вертонген восстановился к финалу Лиги чемпионов

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген готов сыграть в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Чувствую себя супер, очень хорошо. Я полноценно тренировался с командой на прошлой неделе. У меня были затяжные проблемы с лодыжкой, но я волновался за нее только первые полчаса матча с «Аяксом», – рассказал защитник.

Напомним, на 40-й минуте первого матча полуфинала ЛЧ между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» Вертонгена заменили. Защитник получил травму, столкнувшись с одноклубником Тоби Алдервейрелдом.