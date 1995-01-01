Вертонген – о крупной победе над Сан-Марино: «Это был по-настоящему странный матч»

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Сан-Марино со счетом 4:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2020.

«Это был по-настоящему странный матч. У нас был сложный первый тайм, во втором было полегче. Мы слишком сильно хотели быстро сделать результат, играя больше в индивидуальную игру, чем в командную. Затем вы смотрите на команду и думаете: «Как это возможно?» Но мы не переживаем из-за этого, ведь сохраняем лидерство в группе и набрали три очка.

У нас важный матч в понедельник, там мы можем сделать серьезный шаг к выходу на Евро», – заявил защитник.