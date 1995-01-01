Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Вертонген – о крупной победе над Сан-Марино: «Это был по-настоящему странный матч»

    Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Сан-Марино со счетом 4:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2020.

    «Это был по-настоящему странный матч. У нас был сложный первый тайм, во втором было полегче. Мы слишком сильно хотели быстро сделать результат, играя больше в индивидуальную игру, чем в командную. Затем вы смотрите на команду и думаете: «Как это возможно?» Но мы не переживаем из-за этого, ведь сохраняем лидерство в группе и набрали три очка.

    У нас важный матч в понедельник, там мы можем сделать серьезный шаг к выходу на Евро», – заявил защитник.

    • Бельгия лидирует в группе I после пяти матчей с 15 очками.
    • На втором месте с 12 очками идет сборная России.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +680

      GSmall 47 минут назад

      Была бы вместо Шотландии Германия к примеру,то хрен нам ,а не ЧЕ)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2194

      TOMSON 52 минуты назад

      Для нас то группа простой оказалась, что уж про Бельгийцев говорить.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73641
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru