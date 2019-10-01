Проход Левандовски Вертонгена – «скилл» дня в Лиге чемпионов

круто!!!!!
УЕФА определил «скилл» первого дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Им стал проход форвардом «Баварии» Робертом Левандовски защитника Яна Вертонгена в матче против «Тоттенхэма» (7:2).
Поляк удостоен звания «скилл» дня» второй раз подряд. В игре в Англии нападающий забил два гола.
- Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
- Форвард с командой пять раз выиграл Бундеслигу.
- Другие соперники «Баварии» по группе – «Олимпиакос» и «Црвена Звезда».
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2019
2:7 в матче «Тоттенхэма» и «Баварии». Что это и как?