Проход Левандовски Вертонгена – «скилл» дня в Лиге чемпионов

УЕФА определил «скилл» первого дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Им стал проход форвардом «Баварии» Робертом Левандовски защитника Яна Вертонгена в матче против «Тоттенхэма» (7:2).

Поляк удостоен звания «скилл» дня» второй раз подряд. В игре в Англии нападающий забил два гола.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.

Форвард с командой пять раз выиграл Бундеслигу.

Другие соперники «Баварии» по группе – «Олимпиакос» и «Црвена Звезда».

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2019

2:7 в матче «Тоттенхэма» и «Баварии». Что это и как?