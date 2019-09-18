Финты Левандовски – «скилл» дня в Лиге чемпионов по версии УЕФА

УЕФА определил «скилл» (в геймерской среде слово означает умение, способность) второго дня первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Им стали финты нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в матче против «Црвены Звезды» (3:0). Видео доступно ниже.

Поляк в игре отличился голом во втором тайме. Для Левандовски этот мяч стал 200-м за баварский клуб.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.

Форвард с командой пять раз выиграл Бундеслигу.

Другие соперники «Баварии» по группе – «Тоттенхэм» и «Олимпиакос».