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  • Неизвестные ограбили дом Вертонгена во время его матча в Лейпциге, преступники угрожали семье игрока мачете

Неизвестные ограбили дом Вертонгена во время его матча в Лейпциге, преступники угрожали семье игрока мачете

15 марта 2020, 11:45
2

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» (3:0) на дом защитника лондонцев Яна Вертонгена было совершено нападение. Неизвестные были вооружены мачете и угрожали членам семьи футболиста.

Никто не пострадал (в доме были жена и двое детей). Преступники вынесли деньги и ценные вещи, полиция ищет злоумышленников.

  • Ранее в Лондоне ограбили дом игрока «Кристал Пэлас» Мамаду Сахо.
  • Вертонген в Лейпциге на поле не вышел.
  • Бельгиец выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов РБ Лейпциг Тоттенхэм Вертонген Ян
Комментарии (2)
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кто там
1584263299
И на поле не вышел и дом вынесли, хоть жену не трахнули. А так самое главное что жену и детей не тронули, деньги и брюлики - наживное. А так со своим то баблом эти футболисты могли бы и телохранителей нанимать. Так бы это мачете оказалось в заднице у нападавших.
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Hektor 84
1584290985
А чего не вилкой угрожали?
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