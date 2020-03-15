Неизвестные ограбили дом Вертонгена во время его матча в Лейпциге, преступники угрожали семье игрока мачете

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» (3:0) на дом защитника лондонцев Яна Вертонгена было совершено нападение. Неизвестные были вооружены мачете и угрожали членам семьи футболиста.

Никто не пострадал (в доме были жена и двое детей). Преступники вынесли деньги и ценные вещи, полиция ищет злоумышленников.