Неизвестные ограбили дом Вертонгена во время его матча в Лейпциге, преступники угрожали семье игрока мачете

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» (3:0) на дом защитника лондонцев Яна Вертонгена было совершено нападение. Неизвестные были вооружены мачете и угрожали членам семьи футболиста.
Никто не пострадал (в доме были жена и двое детей). Преступники вынесли деньги и ценные вещи, полиция ищет злоумышленников.
- Ранее в Лондоне ограбили дом игрока «Кристал Пэлас» Мамаду Сахо.
- Вертонген в Лейпциге на поле не вышел.
- Бельгиец выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.
Источник: Daily Mail