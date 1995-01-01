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    Неизвестные ограбили дом Вертонгена во время его матча в Лейпциге, преступники угрожали семье игрока мачете

    Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» (3:0) на дом защитника лондонцев Яна Вертонгена было совершено нападение. Неизвестные были вооружены мачете и угрожали членам семьи футболиста.

    Никто не пострадал (в доме были жена и двое детей). Преступники вынесли деньги и ценные вещи, полиция ищет злоумышленников.

    • Ранее в Лондоне ограбили дом игрока «Кристал Пэлас» Мамаду Сахо.
    • Вертонген в Лейпциге на поле не вышел.
    • Бельгиец выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.

    Источник: Daily Mail

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