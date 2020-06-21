«Рома» готова подписать летом Вертонгена

Претендентом на защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена считается «Рома». Она готова подписать бельгийца, у которого летом истекает контракт.
«Рома» ведет переговоры с Вертонгеном на случай, если он покинет «Тоттенхэм». Итальянцы готовы предложить двухлетний контракт», – пишет Николо Скира.
- Видеть Вертонгена в «Интере» хочет Антонио Конте.
- На рынке защитник оценивается в 14,5 миллиона евро.
- Вертонген дважды выигрывал Эредивизие с «Аяксом».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.