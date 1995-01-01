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    «Рома» готова подписать летом Вертонгена

    Претендентом на защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена считается «Рома». Она готова подписать бельгийца, у которого летом истекает контракт.

    «Рома» ведет переговоры с Вертонгеном на случай, если он покинет «Тоттенхэм». Итальянцы готовы предложить двухлетний контракт», – пишет Николо Скира.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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